MUNDIAL 2026
Badajoz festeja en la Plaza de Conquistadores la clasificación de España
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Badajoz
La Plaza de Conquistadores de Badajoz se convirtió en una gran fiesta tras el triunfo de España ante Francia. Numerosos aficionados celebraron la clasificación de la selección para la final del Mundial entre banderas, cánticos, abrazos y muestras de alegría después del pitido final.
El 0-2 de la Roja, con protagonismo especial para el extremeño Pedro Porro, desató la euforia entre los asistentes, que prolongaron la celebración durante varios minutos en uno de los principales puntos de encuentro de la capital pacense.
Antes del choque ya hubo un gran ambiente.
Fuente: La Crónica de Badajoz
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