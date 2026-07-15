El Cacereño amplía el plazo para renovar los abonos y fija la liberación de asientos

El Cacereño amplió el plazo para que sus abonados renueven su asiento de cara a la temporada 2026/27. Las renovaciones presenciales podrán realizarse desde este sábado 18 de julio, mientras que la entrega de los carnés físicos comenzará el lunes 20.

Los seguidores que quieran conservar su localidad habitual tendrán hasta el sábado 25 de julio a las 14.00 horas para completar el trámite en la tienda oficial. De manera telemática, el plazo permanecerá abierto hasta el domingo 26 a las 23.59 horas. A partir de ese momento, el club liberará los asientos que no hayan sido renovados. Los aficionados podrán seguir abonándose después, aunque ya no tendrán garantizada su ubicación anterior.

El periodo habilitado para solicitar cambios de asiento se extenderá desde el lunes 27 de julio hasta el martes 4 de agosto.

Premios por llevar nuevos abonados

La campaña, presentada bajo el lema «Nuestra religión. La Primera FE», mantiene la promoción dirigida a quienes incorporen nuevos seguidores. Los abonados que renueven acumularán en su monedero virtual el 50% del importe de cada nueva alta que consigan.

Para beneficiarse de esta ventaja, las nuevas altas deberán formalizarse antes de que el abonado complete su renovación. El uso del saldo acumulado solo podrá efectuarse de manera telemática, aunque los nuevos carnés sí podrán tramitarse tanto por internet como presencialmente.

El club mantendrá además dos días del club durante la temporada. Los abonados Oro serán los únicos que no tendrán que adquirir el suplemento correspondiente. Los importes superiores a 100 euros podrán fraccionarse hasta en tres plazos.

La tienda abre el viernes

La otra novedad anunciada por la entidad verde será la apertura de su tienda oficial este viernes 17 de julio a las 19.00 horas. El estreno servirá también para presentar los productos de Hummel, nuevo patrocinador técnico del club.

Los aficionados podrán adquirir en el establecimiento ropa de entrenamiento, prendas de paseo y distintos artículos de ‘merchandising’. Su horario habitual será de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.