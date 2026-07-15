Fútbol. Primera Federación
El Cacereño ficha al lateral izquierdo Adrián Expósito
El jugador madrileño llega procedente del Pontevedra y puede actuar también por el costado derecho
J. O.
El Cacereño anunció la incorporación de Adri Expósito, que se convirtió en el decimotercer fichaje del conjunto verde para la próxima temporada. El defensa madrileño, nacido el 26 de septiembre de 2001, llega procedente del Pontevedra para reforzar el lateral izquierdo.
Expósito destaca por su recorrido por la banda, su capacidad para incorporarse al ataque y su llegada al área rival. Su polivalencia le permite actuar también en el lateral derecho, posición que ha ocupado en diferentes momentos de su carrera.
Formado en el Atlético de Madrid
El nuevo jugador verde se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Posteriormente militó en equipos como el Estepona y el Rayo Majadahonda, con los que ya se enfrentó al Cacereño en temporadas anteriores.
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