El Coria cierra la cesión del lateral Marco Leitón desde el Leganés

El Coria anunció la incorporación de Marco Leiton Arcos para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo llega cedido por el Leganés y reforzará la defensa del conjunto celeste en su estreno en Primera Federación.

Nacido en Toledo el 12 de abril de 2006, Leiton es un futbolista de largo recorrido y marcado perfil ofensivo, que destaca por su golpeo con la pierna izquierda. El joven defensa completará la posición junto a Jacobo.

Experiencia en la cantera pepinera

Leiton disputó la pasada campaña 22 encuentros con el Leganés B, entre la fase regular de Tercera Federación y la promoción de ascenso a Segunda Federación. El club madrileño renovó en abril su contrato hasta 2028 antes de acordar su cesión al Coria.

Antes de consolidarse en el filial, pasó por el Juvenil A pepinero. En la temporada 2023/24 participó en 28 partidos de División de Honor y tres de la Copa del Rey juvenil, acumulando más de 2.300 minutos de competición.

El conjunto celeste incorpora así a un lateral joven y con margen de crecimiento, que afrontará en La Isla su primera experiencia en Primera Federación.