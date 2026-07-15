Fútbol. Primera Federación
El Coria cierra la cesión del lateral Marco Leitón desde el Leganés
El defensa toledano, de 20 años, tiene un claro perfil ofensivo por la banda izquierda
El Coria anunció la incorporación de Marco Leiton Arcos para la temporada 2026/27. El lateral izquierdo llega cedido por el Leganés y reforzará la defensa del conjunto celeste en su estreno en Primera Federación.
Nacido en Toledo el 12 de abril de 2006, Leiton es un futbolista de largo recorrido y marcado perfil ofensivo, que destaca por su golpeo con la pierna izquierda. El joven defensa completará la posición junto a Jacobo.
Experiencia en la cantera pepinera
Leiton disputó la pasada campaña 22 encuentros con el Leganés B, entre la fase regular de Tercera Federación y la promoción de ascenso a Segunda Federación. El club madrileño renovó en abril su contrato hasta 2028 antes de acordar su cesión al Coria.
Antes de consolidarse en el filial, pasó por el Juvenil A pepinero. En la temporada 2023/24 participó en 28 partidos de División de Honor y tres de la Copa del Rey juvenil, acumulando más de 2.300 minutos de competición.
El conjunto celeste incorpora así a un lateral joven y con margen de crecimiento, que afrontará en La Isla su primera experiencia en Primera Federación.
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