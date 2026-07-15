Don Benito se rinde a Pedro Porro tras su noche histórica ante Francia

Hay días en los que una ciudad se levanta con un ánimo diferente. Don Benito, este miércoles, es un claro ejemplo de ello. El café sabe mejor, las conversaciones giran en torno al fútbol y el nombre de Pedro Porro es el principal tema de conversación en cualquier rincón de la localidad calabazona. Una resaca que no es de cansancio, sino más bien de orgullo. Profundo orgullo por su paisano.

El gol del lateral donbenitense frente a Francia, su exhibición sobre el césped y el premio al mejor jugador del partido han terminado de convertir al futbolista en el gran protagonista de un Mundial que ya forma parte de la historia del deporte español... y también de la historia de Don Benito.

Apenas unas horas después del triunfo de España, el ambiente sigue siendo de euforia. En la Cervecería Gambrinus, uno de los puntos de encuentro de los aficionados durante el campeonato, José Luis Sánchez todavía sonríe al recordar lo ocurrido. «Ayer estuve todo el día diciendo que España ganaba 2-0 y que uno de los goles lo marcaba Pedro Porro. Lo tenía clarísimo», asegura entre risas. Para él, la selección ya dio el golpe definitivo. «La copa la ganamos ayer. Nos da igual jugar contra Inglaterra o contra Argentina. España es la campeona del mundo», afirma convencido.

Pero la felicidad va mucho más allá del resultado. Lo que más emociona en Don Benito es comprobar cómo uno de los suyos está llevando el nombre de la ciudad por todo el planeta. «Pedro nos ha dado a conocer. Ahora mismo es quien tiene a Don Benito en toda España y en todo el mundo», resume José Luis, que incluso cree que el futbolista merece un gran homenaje cuando regrese a casa.

José Luis, de la Cervecería Gambrinus, gran fan de Pedro Porro. / Samuel Sánchez

Una ciudad volcada

La alcaldesa, Elisabeth Medina, también reconoce que la noche del martes fue difícil de olvidar. La pantalla gigante instalada en la Ciudad Deportiva Pedro Porro reunió a cientos de personas en una auténtica fiesta del fútbol. «Fue un ambiente espectacular. Y cuando marcó Pedro, te puedes imaginar cómo gritó todo Don Benito ese gol», recuerda. Para Medina, el defensa «ya es ganador haga lo que haga» y considera que el Mundial que está firmando «es motivo de orgullo para todos».

Ese sentimiento también se percibe entre quienes recorren cada día las calles de Don Benito. Francisco José Fernández asegura que el fenómeno Pedro Porro se nota especialmente entre los más pequeños. «Hay un montón de niños con la camiseta de España y, lógicamente, con la de Pedro Porro. Hay mucha pasión y mucha locura por lo que estamos viviendo», explica.

A rematar el trabajo

Ni siquiera hace falta haber nacido en Don Benito para contagiarse del ambiente. Ángel, un joven aficionado de Villanueva de la Serena, reconoce que vivió el partido «con mucha emoción» porque «gracias a un donbenitense estamos prácticamente en la final». Y ya solo piensa en rematar el trabajo el próximo domingo.

Mientras

Vecinos de Don Benito pasean por la avenida comercial de la localidad este miércoles. / Samuel Sánchez

llega la gran final, Don Benito seguirá disfrutando del momento. Porque pase lo que pase el domingo, Pedro Porro ya ha conseguido algo que pocos deportistas logran: convertir cada partido de la selección en una fiesta para todo un pueblo. Y eso, en una ciudad que estos días late al ritmo del Mundial, ya es una victoria inolvidable, pero que gracias a él se vive de manera doblemente intensa por todos los vecinos.