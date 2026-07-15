El Extremadura echa a andar con ambición en Primera Federación

Día 1 en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para el nuevo Extremadura. El club azulgrana, que ha logrado un ascenso por temporada desde su refundación en 2022, inició con ilusión y optimismo la pretemporada que debe prepararlo para competir en Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

El Extremadura comenzó el trabajo con 17 jugadores confirmados, ocho de ellos nuevos fichajes, a las órdenes de David Rocha. El técnico inicia por primera vez una temporada desde el principio en Almendralejo después de llegar el pasado mes de enero y conducir al equipo al ascenso.

Junto a Rocha aparecen dos caras muy conocidas en nuevas funciones. Miguel Núñez y Juanmi Callejón, futbolistas de la plantilla durante la pasada campaña, pasan a ejercer como segundo entrenador y técnico asistente, respectivamente.

Kike Márquez vuelve a casa

Entre las caras nuevas destacó la de Kike Márquez, que regresa a un entorno azulgrana que conoce bien. También participaron en la primera sesión hasta ocho juveniles, entre ellos Saúl Álvarez, hijo del histórico Antonio Álvarez ‘Ito’.

La jornada dejó además la presencia de Juancho, un futbolista panameño que se encuentra a prueba. La aportación de los jugadores de la cantera será importante durante una preparación que comienza con la plantilla aún pendiente de completar.

David Rocha puso en valor el camino recorrido por la entidad durante las últimas temporadas, aunque dejó claro que el equipo debe centrar ya toda su atención en el desafío que tiene por delante.

Jugadores del Extremadura en el primer entrenamiento. / Alberto Lorite

«El fútbol no vive del pasado, pero cuando ves la temporada que nos espera, el nivel de los equipos que van a pasar por el Francisco de la Hera y la competitividad de esta categoría, comprendes que el paso dado por el club ha sido muy importante. Con el tiempo iremos concediendo el valor que realmente tiene a lo conseguido el año pasado», señaló.

Ambición sin caer en la euforia

Pese a los cuatro ascensos consecutivos, el entrenador extremeño quiso contener cualquier exceso de euforia. Rocha apeló a la prudencia para afrontar una competición mucho más exigente y marcada por una enorme igualdad.

«Vamos a ir partido a partido, pero eso no significa renunciar a nada. Seremos un equipo muy ambicioso y valiente, y queremos ser protagonistas dentro de la categoría», afirmó.

El técnico es consciente de que la temporada atravesará momentos muy diferentes, pero pretende construir un conjunto capaz de competir en cualquier escenario. «Sabemos que habrá momentos de todo porque la igualdad es enorme, pero de puertas hacia dentro queremos ser un equipo muy competitivo», añadió.

Una plantilla todavía abierta

Rocha mostró también su satisfacción con la planificación deportiva realizada hasta el momento y valoró especialmente la disposición de los jugadores que aceptaron incorporarse al proyecto azulgrana.

«Todos han hecho un esfuerzo por venir al Extremadura y eso habla muy bien de ellos. Hemos incorporado el perfil de jugadores que buscábamos para mejorar aspectos que el año pasado nos costaban más, como tener un mayor control del juego, ganar velocidad o contar con nuevas referencias ofensivas», explicó.

La plantilla, sin embargo, todavía no está cerrada. El club trabaja en varias operaciones y podrían llegar entre cuatro y cinco incorporaciones más antes del inicio de la competición.

«Sé que tanto Manuel Mosquera como el club están trabajando para completar el equipo. Hay operaciones abiertas y algunas necesitarán más tiempo, pero contamos con un grupo importante de jugadores y con los futbolistas del filial para desarrollar una buena pretemporada», indicó Rocha.

Núñez y Callejón cambian el césped por el banquillo

El entrenador se mostró especialmente satisfecho con la incorporación de Núñez y Callejón a su cuerpo técnico. Ambos ya ejercían un papel importante dentro del vestuario y ahora trasladarán su experiencia al banquillo.

«Son personas que ya ayudaban muchísimo desde dentro del campo y ahora seguirán haciéndolo desde otra perspectiva. Tengo a mi lado gente que me hace mejor entrenador y eso siempre es una gran noticia», afirmó.

El Extremadura afrontará una pretemporada diseñada de manera progresiva. Los primeros encuentros permitirán repartir minutos y reducir el riesgo de lesiones, antes de elevar paulatinamente el nivel de los rivales y la exigencia competitiva.

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«Queríamos empezar con equipos que nos permitieran repartir minutos y minimizar riesgos. A medida que avancen las semanas aumentaremos la dificultad. Hemos preparado una pretemporada atractiva, con rivales de distintas categorías, que nos exigirá y nos ayudará a llegar preparados al comienzo de la competición», concluyó Rocha.