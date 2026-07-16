Fútbol
‘Almendralejo is different’
Tres hermanos almendralejenses que comparten pasión por el fútbol han paseado una bandera popular ya mediática en las retransmisiones televisivas del Mundial 2026 y ahora estarán en la final
Que ‘Almendralejo is differente’ ya lo sabemos en la casa. Gente de otra pasta. Gente valiente, emprendedora, sin miedos y que le gusta disfrutar y vivir de la vida. Y es que la vida son momentos y en el fútbol eso se multiplica por mil
Almendralejo está vibrando y disfrutando de la Selección Española en este Mundial 2026 que está a punto de caramelo y que el domingo tiene la final esperada ante Argentina en Nueva York.
Toda España tiene condicionada a lo que va a a ocurrir el domingo a partir de las 21.00 horas. Habrá muchos que lo vivan en sus casas. Otros en chalés o casas con sus amigos. Miles seguro en la plazas o bares de todos los pueblos y ciudades. Y otros, muy afortunados, estarán en Nueva York, en el estadio de la gran final. Porque sí, también habrá gente de Almendralejo en el partido más importante que se puede vivir en este planeta.
La popular pancarta de ‘Almendralejo is different’ que tan mediática se ha vuelto en televisión y tan viral en redes sociales en los partidos de este Mundial 2026 pertenece a tres hermanos enamorados del fútbol y que siempre viajan a ver a La Roja en los grandes torneos.
Kiko, Jorge y José, que además de ser hermanos comparten la misma empresa, decidieron organizarse con tiempo y con sus familias para compaginar vacaciones y fútbol. Esperaban ver algún partido de España en octavos de final o en cuartos de final. Pero el sueño se alargó a semifinales y ahora van a por la final. «Es algo que no puedes dejar pasar si ya has decidido venir. Es una experiencia increíble e inolvidable. Compartirla con los tuyos y con tu país es algo muy grande», reconoce Kiko, que sabe que la pancarta que pasean también despierta orgullo en Extremadura y en Almendralejo.
Esa pancarta ya lució en varios partidos de la pasada Eurocopa de Alemania donde España salió campeona y donde estos tres hermanos también estuvieron en los partidos decisivos, incluida la gran final.
«Sabemos que es un amuleto que puede darnos suerte y la llevamos con orgullo».
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
- El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
- La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
- Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres