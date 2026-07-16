Cacereño: La hora de los hambrientos

Es el momento de que los futbolistas expresen públicamente ambición e ilusión en sus nuevos destinos, como un guion que se repite una y otra vez con muy pocas variaciones, lo protagonice quien lo protagonice. Y es que el Cacereño inició este jueves su ronda de presentaciones con Gete, Osama Chit y Luis Sánchez, tres de las incorporaciones con las que afrontará su segunda temporada consecutiva en Primera Federación. El acto se celebró en las instalaciones de AutoListo, nuevo patrocinador del club, cuya marca aparecerá en la manga de la camiseta y en otro espacio que la entidad dice que desvelará próximamente, pero que se trata de los remozados palcos VIP de la tribuna.

Gete y la fuerza del grupo

Gete, mediocentro de 25 años procedente del Avilés, afronta el reto verde con la confianza de haber elegido una idea en la que cree. «Vengo desde bastante lejos, de Cantabria, así que creo en este proyecto y pienso que vamos a hacer un buen año», afirmó.

Sus primeros días han estado centrados en conocer a unos compañeros con los que apenas había coincidido anteriormente. Considera que la cohesión del vestuario puede convertirse en uno de los factores decisivos. «Estamos haciendo piña, que creo que va a ser la clave principal de este grupo, y conociéndonos otra vez con el balón poco a poco», explicó.

Sobre sus características específicas, se definió como un jugador «de mucho trabajo», dispuesto a ofrecer siempre su máximo nivel y con capacidad para desenvolverse con solvencia cuando el equipo tiene la pelota. Su llegada permitirá al Cacereño sumar equilibrio y alternativas en la base del centro del campo.

Osama, esfuerzo y espacio

Osama Chit, delantero de 26 años que llega desde el Antequera, también habló de ilusión y ambición, aunque colocó la permanencia como la primera meta de la temporada. «Vengo con ganas de hacer una buena campaña, luchar por el objetivo principal, que es salvarnos, y afrontarlo con la máxima ambición», señaló.

El delantero sostuvo que puede jugar como referencia y ofrecer apoyos de espaldas, pero puso de relieve que no quiere limitarse a permanecer dentro del área. «Me gusta ir al espacio, tirar desmarques y, sobre todo, trabajar para ayudar al equipo», indicó.

También advirtió de la importancia que adquiere cada acción en esta categoría. «Se maximizan mucho más los detalles y hay que estar concentrado durante los 90 minutos. Es un reto bonito y una buena categoría para los futbolistas», valoró.

Luis Sánchez y la rivalidad

Luis Sánchez, mediocentro de 24 años y que procede del Talavera, destacó la solidez del proyecto y la apuesta del club por incorporar jugadores con muchas ganas. Considera que el Cacereño debe asentarse en la categoría después de la experiencia acumulada durante el curso anterior.

«El objetivo principal es la salvación y, a partir de ahí, si podemos aspirar a algo más, será bienvenido. Creo que se está fichando muy bien, con gente con hambre, y eso puede ayudarnos a conseguirlo», manifestó el exjugador del Talavera.

Su procedencia despertó preguntas por el antagonismo creciente entre ambos equipos, aunque el futbolista restó importancia a ese contexto. «Siempre ha sido algo más una cuestión de las aficiones. Nunca he tenido rivalidad con el Cacereño ni creo que entre los clubes haya habido nada malo. Se queda como una anécdota», respondió.

Se siente principalmente como un centrocampista de posición ocho, situado unos metros por delante del mediocentro defensivo. No obstante, se mostró dispuesto a adaptarse a cualquier función que le encomiende el entrenador. «Soy más bien un ‘ocho’, un poco más adelantado que el ‘seis’, pero esto es como todo: si me toca desempeñar otro papel, estaré donde diga el míster e intentaré hacerlo lo mejor posible», aseguró.

Francis Bordallo, entre Gete y Luis Sánchez. / La Mafia del Arte

Fichajes de ataque pendientes

Francis Bordallo, director deportivo del CPC, elogió sus cualidades y les dio la bienvenida. También habló sobre otras dos cuestiones. La primera es que, pese al fichaje del lateral izquierdo Adrián Expósito el miércoles a última hora de la tarde, la plantilla no está en absoluto cerrada. «Trabajamos para incorporar dos jugadores más, uno sénior y otro sub-23, ambos destinados a la parcela ofensiva. Las opciones pasan por fichar un delantero centro y un mediapunta o un segundo punta», dijo.

Sobre el anuncio pendiente de la marcha de Emi tras pagar su cláusula e irse a la Ponferradina, Bordallo le quitó hierro al retraso. «Son solo cuestiones burocráticas», sentenció. De hecho, horas después se anuncíó oficialmente.