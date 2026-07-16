La defensa Lucía Bonilla, octavo fichaje del Cacereño Femenino

El Cacereño Femenino oficializó la incorporación de Lucía Bonilla, que se convirtió en el octavo fichaje del conjunto verde para la próxima temporada. La defensa sevillana, de 20 años, destaca por su polivalencia, ya que puede actuar en ambos laterales y también en el eje de la zaga.

Bonilla desarrolló prácticamente toda su formación en el Real Betis, club al que llegó con diez años. Durante la pasada campaña disputó 16 encuentros con el primer equipo y 13 con el filial, con el que logró el ascenso en la temporada 2024/25.

Primeros minutos con el primer equipo

La nueva jugadora verde debutó en la Copa de la Reina frente al Málaga y también sumó sus primeros minutos ligueros ante Osasuna. Dos experiencias que considera importantes en su crecimiento deportivo y personal.

Bonilla se define como una futbolista constante, trabajadora y comprometida con el juego colectivo. También concede especial importancia a la preparación mental y compagina su carrera deportiva con sus estudios.

Entre sus referentes aparecen Bea Parra y Virgy García, con quienes coincidió durante su formación, además de laterales internacionales como Sakina Karchaoui y Lucy Bronze. Con su llegada, el Cacereño Femenino incorpora juventud, versatilidad y margen de crecimiento para su defensa.