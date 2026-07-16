Fútbol. Primera Federación Femenina
La defensa Lucía Bonilla, octavo fichaje del Cacereño Femenino
La sevillana, de 20 años, llega tras formarse en el Betis y puede actuar en ambos laterales y como central
El Cacereño Femenino oficializó la incorporación de Lucía Bonilla, que se convirtió en el octavo fichaje del conjunto verde para la próxima temporada. La defensa sevillana, de 20 años, destaca por su polivalencia, ya que puede actuar en ambos laterales y también en el eje de la zaga.
Bonilla desarrolló prácticamente toda su formación en el Real Betis, club al que llegó con diez años. Durante la pasada campaña disputó 16 encuentros con el primer equipo y 13 con el filial, con el que logró el ascenso en la temporada 2024/25.
Primeros minutos con el primer equipo
La nueva jugadora verde debutó en la Copa de la Reina frente al Málaga y también sumó sus primeros minutos ligueros ante Osasuna. Dos experiencias que considera importantes en su crecimiento deportivo y personal.
Bonilla se define como una futbolista constante, trabajadora y comprometida con el juego colectivo. También concede especial importancia a la preparación mental y compagina su carrera deportiva con sus estudios.
Entre sus referentes aparecen Bea Parra y Virgy García, con quienes coincidió durante su formación, además de laterales internacionales como Sakina Karchaoui y Lucy Bronze. Con su llegada, el Cacereño Femenino incorpora juventud, versatilidad y margen de crecimiento para su defensa.
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
- El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
- La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
- Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres