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Rugby

Cada ensayo del CAR Cáceres también sumó contra el cáncer

El Marcador Solidario impulsado por Grupo Incalexa convirtió los 91 ensayos del equipo en 910 euros para el club y AOEX Cáceres durante una temporada culminada con el ascenso a División de Honor B

Entrega de la cantidad recaudada.

Entrega de la cantidad recaudada. / CAR Cáceres

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J. O.

Cáceres

En el rugby, cada ensayo acerca al equipo a la victoria. Esta temporada, los del CAR Cáceres también han servido para sumar fuera del campo. Los 91 conseguidos por el conjunto cacereño durante la campaña 2025/2026 se han transformado en 910 euros de impacto social, repartidos a partes iguales entre el propio club y la delegación cacereña de la Asociación Oncológica de Extremadura (AOEX).

La iniciativa, denominada Marcador Solidario, nació de la colaboración entre Grupo Incalexa y el CAR Cáceres con una fórmula sencilla: vincular cada ensayo a una aportación económica. De este modo, cada anotación del equipo generó cinco euros para el club y otros cinco para AOEX Cáceres.

El cierre tuvo lugar en El Cuartillo, escenario habitual del rugby cacereño y testigo de una de las mejores temporadas de la historia reciente del club. Allí, Ángel López, socio de Grupo Incalexa, entregó dos cheques simbólicos de 455 euros cada uno.

Del marcador al compromiso social

En representación de AOEX Cáceres participaron su delegada, Montaña Ortega Bejarano, y la secretaria de la delegación, Inés María Pérez García. Por parte del CAR Cáceres recogieron el cheque el presidente de la entidad, Juan Rosado Montero, y su secretario, Carlos de Dios Villarroel.

La cifra económica es modesta si se observa de forma aislada, pero adquiere otro significado al estar ligada directamente a lo ocurrido sobre el terreno de juego. Cada carrera hacia la línea de marca, cada avance y cada balón apoyado en la zona de ensayo tuvo una consecuencia más allá del resultado deportivo.

El proyecto ha permitido reforzar la vinculación entre empresa, deporte y tejido social. También ha dado visibilidad a la labor que AOEX desarrolla junto a los pacientes oncológicos y sus familias, al tiempo que ha contribuido a respaldar a una entidad deportiva que representa a Cáceres en la competición nacional.

Una temporada para recordar

El Marcador Solidario ha coincidido además con una campaña especialmente significativa para el CAR Cáceres. El equipo se proclamó campeón de la Liga de Extremadura después de derrotar al CR Badajoz por 16-17 en la última jornada, en un desenlace ajustado que le permitió cerrar el campeonato en lo más alto.

La temporada recibió después un nuevo impulso con la comunicación oficial de la Federación Española de Rugby que confirmó el regreso del conjunto cacereño a División de Honor B, la segunda categoría nacional. El ascenso devuelve al club a un nivel de mayor exigencia deportiva y organizativa.

Los 91 ensayos que alimentaron el marcador solidario acompañaron, por tanto, un curso marcado por el título autonómico y el salto de categoría. Un recorrido en el que los éxitos deportivos fueron generando al mismo tiempo recursos para apoyar la actividad del club y la atención a los enfermos de cáncer.

Una afición implicada

La campaña también trató de involucrar a los seguidores. Dentro de las acciones previstas se sortearon dos camisetas del CAR Cáceres, una forma de premiar la participación y reforzar el vínculo entre el equipo y una afición que acompañó al conjunto durante su camino hacia el campeonato.

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Para Grupo Incalexa, la iniciativa representa una manera de entender el patrocinio que va más allá de la presencia de una marca. El objetivo ha sido relacionar el apoyo empresarial con proyectos capaces de generar un retorno para la comunidad y con valores como la colaboración, la salud, el esfuerzo y el arraigo territorial.

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