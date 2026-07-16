MUNDIAL 2026
Lamine Yamal y Pedro Porro, al margen en el primer entrenamiento en Nueva Jersey
EP
La selección española completó este jueves su primer entrenamiento en Nueva Jersey, concretamente en Melanie Lane Training Grounds, con el extremo Lamine Yamal y el lateral derecho extremeño Pedro Porro al margen del grupo, después de la semifinal ante Francia y a tres días de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
El combinado nacional se ejercitó en Whippany, en Nueva Jersey, dos días después de vencer a Francia por 0-2 en las semifinales y avanzar a su segunda final mundialista. Tras ese encuentro, Lamine Yamal, que disputó todos los minutos, acabó con molestias y cojeando. Y Pedro Porro también tuvo que ser sustituido en el minuto 84 por problemas físicos.
Así, los dos futbolistas se han entrenado al margen en la sesión de este jueves, cuando solo restan tres días para la final ante Argentina de este domingo. Pero el seleccionador, Luis de la Fuente, ya tranquilizó tras el encuentro de 'semis' frente a los galos. "Lamine no tiene nada, que yo sepa, y Pedro Porro parece que es una sobrecarga", dijo en rueda de prensa.
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
- La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
- El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
- Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
- El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
- La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
- Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres