Hungría copa la portería del Mérida: llega Bence Juhász

El guardameta húngaro Bence Juhász fue la gran novedad en el primer entrenamiento del Mérida. Nacido en Budapest el 13 de septiembre de 2005, llega cedido durante un curso por el Újpest y la entidad romana contará con una opción de compra.

Juhász disputó la pasada temporada en el Kazincbarcikai. Es un guardameta joven, de gran envergadura y con margen de crecimiento, que competirá por defender la portería del Romano.

Su llegada añade un segundo acento húngaro al vestuario, ya que compartirá posición con Adrián Csenterics. El club publicó un vídeo en tono humorístico en el que este último celebraba que, por fin, tendría a alguien con quien hablar en húngaro.

Una plantilla todavía abierta

El equipo continúa una pretemporada en la que Fran Beltrán percibe mejores condiciones y mayores posibilidades que hace un año. El técnico considera que la dirección deportiva ha acertado, aunque quedan operaciones pendientes.

«Hasta ahora creo que el club ha fichado muy bien. Nos faltan tres o cuatro cositas y, si conseguimos cerrar las primeras opciones, creo que vamos a tener una gran plantilla», señaló tras la sesión.

Beltrán quiere mantener la identidad del equipo, pero elevar su rendimiento. «Queremos ser lo mismo que éramos, pero haciendo las cosas mucho mejor», resumió. Evitó fijar un objetivo clasificatorio, aunque mostró su confianza: «Estoy convencido de que vamos a tener mejor equipo y más posibilidades».

Pretemporada más exigente

Su prioridad pasa por aprovechar cada sesión y construir «una familia ultracompetitiva, mucho más que el año pasado». También valoró la ciudad deportiva, prevista para diciembre. «Nos dará muchas más facilidades para trabajar mejor, pero hasta entonces tenemos recursos suficientes para obtener resultados desde el primer momento», afirmó.

Beltrán aprecia una diferencia importante respecto al pasado verano. Entonces, la disputa del ‘playoff’ y el inicio de un nuevo proyecto retrasaron la planificación y dificultaron la elección de rivales.

«Este año no tenemos ninguna de esas circunstancias», explicó. El Mérida ha buscado adversarios exigentes para detectar pronto sus carencias. «Tenemos rivales muy competitivos, un campazo para entrenar y otro buen campo en la federación. Hay que competir desde el primer día», indicó.

Preguntado por la composición del grupo, respondió con ironía: «Los del grupo 2 suelen ser un poco más elitistas y los del grupo 1 son los que suelen ascender a Segunda División».

El cuerpo técnico también ha crecido con las incorporaciones de Pepe Arredondo y Mikel, junto a Pipe. «Siempre digo que hoy es el peor día del Mérida en los próximos cinco años, porque esto va a más. Cada vez tendremos más recursos y más ‘staff’», aseguró.

Beltrán subrayó la medida de añadir más personal responde a una idea concreta: mejorar la atención diaria al futbolista. La intención del club es que el jugador encuentre en Mérida un entorno exigente, pero estable, en el que pueda evolucionar, sentirse respaldado y rendir desde el primer partido oficial.

El entrenador cerró con un mensaje a la afición. «Aquí siempre responde y nos empuja. Vamos a dejarnos el alma por darles absolutamente todo». Los partidos de pretemporada en el Romano permitirán que los seguidores conozcan a los nuevos jugadores y refuercen la conexión con la grada.