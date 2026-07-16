Manuel Mosquera: “Buscamos futbolistas que encajen con nuestra esencia”

El Extremadura ya suda de lo lindo en la ciudad deportiva inmerso en plena pretemporada y con buena parte de los deberes hechos en la planificación deportiva. Así lo comenta su director deportivo, Manuel Mosquera, quien confirma que la plantilla se encuentra en gran medida hecha y que únicamente restan por incorporarse entre cuatro y cinco futbolistas para completar un proyecto diseñado para competir con garantías en el regreso a Primera Federación.

"Nos queda prácticamente un jugador por línea. Estamos en una fase en la que hay que ajustar mucho porque los futbolistas sub-23 que buscamos tienen que venir para ser importantes y titulares. No traemos jugadores para completar entrenamientos ni para rellenar plantilla", explicó el gallego. El director deportivo reconoce que el equipo está "alrededor del 85 %" de su construcción y que el trabajo realizado durante los últimos meses permitirá cerrar las últimas operaciones en las próximas semanas.

Lejos de marcar objetivos clasificatorios, Manuel insiste en que la identidad del Extremadura sigue siendo la misma independientemente de la categoría. "Aquí no hablamos de números, hablamos de mentalidad. Nuestra mentalidad no entiende de categorías; entiende de ser ambiciosos, competitivos y tener un nivel de exigencia máximo. Luego será el césped el que nos coloque donde merezcamos, pero a este equipo siempre se le va a encontrar siendo fuerte, responsable y con ambición", afirma a este periódico.

Uno de los principales focos del mercado continúa siendo la incorporación de varios jugadores sub-23, un perfil especialmente cotizado en Primera Federación. Manuel explica que el club mantiene el mismo criterio que tan buenos resultados ofreció la pasada temporada. "Queremos repetir el modelo del año pasado. Nuestros sub-23 fueron protagonistas, titulares y muy importantes. No buscamos jugadores por cumplir una norma; buscamos futbolistas que puedan marcar diferencias y complementar a los que ya tenemos", señaló.

También admitió que el mercado se ha vuelto mucho más exigente debido al salto de categoría. "Cuanto más nivel buscas, más difícil resulta cerrar operaciones. Muchos jóvenes priorizan filiales importantes y eso es lógico, pero ahora entramos en una fase diferente del mercado donde aparecen nuevas oportunidades. Tenemos mucho trabajo adelantado y seguimos afinando perfiles, especialmente en la parcela ofensiva, donde la competencia es enorme".

Pese a ello, Mosquera se muestra plenamente satisfecho con los fichajes realizados hasta la fecha y destaca que el club continúa priorizando el perfil humano y competitivo por encima del nombre. "No buscamos al mejor jugador de cada posición. Buscamos futbolistas que encajen con la esencia del Extremadura y con la identidad de Almendralejo. Hemos incorporado jugadores competitivos, fuertes y con el físico que requiere una categoría como Primera Federación. Estoy contentísimo con la plantilla que estamos construyendo.

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Por último, el director deportivo reconoció que la salida de Ángel Cano ha supuesto un contratiempo para la planificación deportiva, aunque transmitió tranquilidad sobre su sustitución. "Era un jugador muy importante por su dominio en el juego aéreo y en los duelos defensivos. Nos ha cambiado el paso, pero entendimos perfectamente sus motivos personales y ahora trabajamos para incorporar un futbolista que esté, como mínimo, a su mismo nivel”.