Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Baloncesto en Silla de Ruedas | Superliga

El Mideba ya conoce su hoja de ruta en la nueva SuperLiga

El conjunto pacense competirá en el grupo A de una máxima categoría que amplía su formato a 16 equipos y debutará en casa frente al Bidaideak Bilbao el 17 de octubre

Los jugadores del Mideba junto a Álex Carrillo en eld escanso de un encuentro de la pasada temporada.

Los jugadores del Mideba junto a Álex Carrillo en eld escanso de un encuentro de la pasada temporada. / José Antonio Rodríguez/Tufotoenfoco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Aranda

Badajoz

El Mideba Extremadura ya conoce el camino que recorrerá la próxima temporada en la SuperLiga BSR, una competición que estrenará un nuevo formato con 16 equipos repartidos en dos grupos. El conjunto pacense ha quedado encuadrado en el grupo A, donde compartirá competición con algunos de los principales aspirantes al título.

Entre sus rivales estarán Ilunion, vigente referencia del baloncesto nacional en silla de ruedas, Amiab Albacete, Amivel, Bidaideak Bilbao, Econy Gran Canaria, Menarini Joventut y Fundación Aliados. Precisamente el equipo bilbaíno será el primer adversario del Mideba, que iniciará el campeonato como local el fin de semana del 17 y 18 de octubre.

Nuevo sistema de competición

La remodelación aprobada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física supone uno de los cambios más importantes de los últimos años. En la primera fase, cada grupo disputará una liguilla a una sola vuelta que determinará la composición de la segunda fase del campeonato.

Los cinco primeros clasificados del grupo A accederán directamente al denominado grupo Oro, mientras que el sexto y el séptimo deberán disputar una eliminatoria frente al tercer y segundo clasificados del grupo B, respectivamente, para mantener sus opciones de luchar por el título. El octavo clasificado del grupo A pasará directamente al grupo Plata.

Calendario de la temporada

La temporada arrancará oficialmente con la Supercopa de España, prevista para los días 9 y 10 de octubre, antes del inicio de la liga una semana después. La Copa del Rey se celebrará del 19 al 21 de febrero, mientras que la competición concluirá con una Final Six, fijada para los días 29 y 30 de mayo, en la que se decidirá el campeón de la SuperLiga.

Noticias relacionadas

Con este nuevo formato, el Mideba afronta una campaña en la que volverá a medirse con algunos de los mejores equipos del panorama nacional, con el objetivo de consolidarse en la élite del baloncesto en silla de ruedas y pelear por un puesto en la fase decisiva del campeonato.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
  2. Cuatro años de prisión para el conductor que atropelló mortalmente a una joven en Cáceres y huyó del lugar
  3. La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y deja sin efecto la imputación de Olga García por la planta solar de Alcántara
  4. El Ayuntamiento de Cáceres explica qué ocurrió con la pantalla gigante de la plaza de toros y anuncia cambios para la final del Mundial
  5. Una vecina de La Madrila deberá pagar 7.000 euros para arreglar el coche que le destrozaron los vándalos una noche de fiesta
  6. El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres
  7. La millonaria fortuna de Pedro Porro, 'MVP' de España ante Francia: sueldo de casi siete millones al año, una empresa inmobiliaria y un valor de mercado astronómico
  8. Transportes activa la expropiación urgente de 4.354 metros cuadrados para la M-30 de Cáceres

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Bienestar, cohesión y alimentación accesible en el corazón del medio rural

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Resistencia Islámica en Irak ofrece 10 millones de dólares por el asesinato de Trump

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

Consulta la portada correspondiente al día 17 de julio de 2026

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: "Es emocionante verla salir"

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Las mejores imágenes de la 12ª etapa del Tour de Francia

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Fotogalería | La procesión de la Virgen del Carmen en Cáceres, en imágenes

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Muere Mary Jo 'MJ' Shannon, madre de Kris Jenner y abuela del clan Kardashian

Vídeo | La Virgen del Carmen procesiona en Cáceres

Tracking Pixel Contents