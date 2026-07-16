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Fútbol. Primera Federación

El portero Javi Garrido, otra cesión del Leganés al Coria

El meta hará pareja con Aarón para defender la portería celeste

Javi Garrido.

Javi Garrido. / CD Leganés

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E. P. E.

Coria

El Coria anunció la incorporación de Javi Garrido, guardameta madrileño que llega cedido por el Leganés para completar la portería celeste durante la próxima temporada. El futbolista, nacido el 7 de septiembre de 2003 y de 1,86 metros de altura, compartirá posición con Aarón.

El nuevo portero del Coria responde a un perfil moderno. El club destaca su seguridad bajo palos y su buen manejo del balón con los pies, cualidades con las que tratará de hacerse un sitio en el equipo durante el regreso de los caurienses a Primera Federación.

Experiencia previa en la categoría

Garrido llegó a la cantera del Leganés en 2019 y pasó por sus equipos juveniles antes de incorporarse al filial. Durante la campaña 2022/23 compaginó su presencia en el Leganés B con el papel de tercer guardameta del primer equipo. La entidad pepinera amplió ahora su contrato hasta junio de 2029 antes de acordar su nueva cesión.

El portero ya conoce la categoría tras jugar cedido en el Sestao River durante la temporada 2024/25. Allí participó en cuatro encuentros de Primera Federación, tres de ellos como titular, además de disputar varios partidos de la Copa Federación. Después regresó al Leganés, donde ejerció la pasada campaña como tercer portero del primer equipo.

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Su llegada es la segunda cesión del Leganés al Coria en apenas unos días. Esta misma semana, el conjunto cauriense incorporó también a Marco Leitón, lateral izquierdo de 20 años que competirá con Jacobo por un puesto en la defensa.

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