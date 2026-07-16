"Argentina tuvo intención; Tuchel, miedo": la prensa británica carga contra el seleccionador por dilapidar el sueño mundialista de Inglaterra

Thomas Tuchel se ha convertido en el gran señalado de la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial. La remontada de Argentina (1-2), culminada en los últimos minutos cuando los 'Three Lions' acariciaban el pase a la final, ha desencadenado una dura reacción de la prensa británica, que responsabiliza al seleccionador de haber desperdiciado una oportunidad histórica de disputar su primera final mundialista desde 1966 por un planteamiento excesivamente conservador.

Buena parte de los análisis publicados este jueves coinciden en un mismo diagnóstico: Tuchel ordenó a su equipo replegarse demasiado pronto y renunció a buscar el segundo gol cuando Inglaterra estaba dominando el encuentro. El cambio de dibujo, la entrada de jugadores de perfil defensivo y la pérdida de iniciativa permitieron a Argentina adueñarse del balón y encerrar a los ingleses en su área hasta culminar la remontada con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Jugar con fuego"

Periódicos como 'The Guardian', 'The Telegraph' o 'Daily Mail' coinciden en señalar que el técnico alemán facilitó que Argentina creciera en el partido y cuestionan unas decisiones tácticas que consideran determinantes para entender el fatal desenlace. 'The Guardian' fue especialmente duro con el técnico alemán en un análisis firmado por Jacob Steinberg bajo un título inequívoco: "Argentina tuvo intención; Tuchel tuvo miedo". El prestigioso diario sostiene que el seleccionador "jugó con fuego" al retrasar al equipo con una defensa de cinco y sentencia que Inglaterra "mereció su castigo" tras renunciar al ataque en el tramo decisivo.

'The Telegraph' también carga contra el seleccionador al considerar sus decisiones tácticas "casi merecedoras de un despido", mientras su columnista Miguel Delaney las definió como un ejercicio de "cobardía futbolística" por invitar a Argentina a dominar el encuentro.

En las retransmisiones televisivas, la BBC e ITV, el exjugador del Manchester United Wayne Rooney advirtió durante el encuentro de que el repliegue de Inglaterra era una forma peligrosa de "buscarse problemas", mientras los también exinternacionales inglses Alan Shearer y Joe Hart coincidieron en que los cambios defensivos regalaron la iniciativa a Argentina y facilitaron una remontada que parecía improbable minutos antes.

El técnico se revuelve

Lejos de esquivar el debate, Tuchel respondió con ironía a quienes cuestionan sus decisiones desde el pitido final. "Tras una derrota hay un millón de seleccionadores", afirmó el técnico alemán, que defendió los cambios introducidos durante la segunda mitad al considerar que Inglaterra ya estaba sufriendo antes del empate argentino. "Siempre es fácil decir después que otra decisión habría sido mejor", añadió.

Pese a asumir la responsabilidad por la derrota, el exentrenador del Chelsea insistió en que no se arrepiente de su planteamiento y rechazó que el equipo se encerrara deliberadamente. A su juicio, el empuje de Argentina respondió más al talento de su rival que a una decisión táctica preconcebida.

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Las explicaciones del seleccionador, sin embargo, no han logrado frenar el vendaval de críticas. El partido por el tercer puesto que jugarán los ingleses frente a Francia este sábado parece relegado a un segundo plano y el foco mediático ya apunta directamente al banquillo. Para una parte importante de la prensa británica, el sueño de volver a conquistar el mundo se escapó mucho antes del pitido final y comenzó a desvanecerse cuando su seleccionador decidió proteger el 1-0 con un exceso de conservadurismo. Una decisión fatal que ha impulsado el debate de si Tuchel es realmente la persona indicada para seguir con las riendas de la selección.