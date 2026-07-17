Cinco extremeños entran en los planes de las selecciones españolas U14 y U12

El baloncesto extremeño contará con cinco representantes en las próximas concentraciones de las selecciones españolas de formación. Pedro León, Jara Muñoz y Jesús Martín han sido convocados como jugadores, mientras que los entrenadores Jesús Sánchez y Pablo Acedo se integrarán en los cuerpos técnicos.

La Federación Española de Baloncesto reunirá durante agosto a sus selecciones U14 y U12 para continuar el seguimiento y la formación de los jóvenes talentos nacionales. Las categorías inferiores masculinas y femeninas celebran habitualmente estas concentraciones estivales como parte de su programa de tecnificación.

Pedro León, jugador del Sagrado Corazón de Cáceres y hermano de Bruno, también joven promesa, trabajará con la selección española U14 masculina después de completar una destacada campaña. El joven cacereño se convirtió en una de las piezas importantes de su equipo y confirmó su proyección durante una temporada en la que el conjunto disputó el Campeonato de España infantil.

Tres jugadores con proyección

La representación femenina recaerá en Jara Muñoz, jugadora del Baloncesto Badajoz y convocada con la selección U14. Su talento, compromiso y rendimiento durante el curso le han permitido entrar en los planes de la Federación Española.

También acudirá Jesús Martín, del San José-Inicia de Villanueva de la Serena, que formará parte de la concentración de la selección U12 masculina. Su envergadura y margen de crecimiento le han convertido en uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del baloncesto regional.

Las tres convocatorias suponen un reconocimiento al trabajo desarrollado por los clubes extremeños y permiten que sus jugadores compartan entrenamientos con algunos de los talentos más destacados de sus respectivas generaciones.

Pablo Acedo y Jesús Sánchez. / Cedida

Sánchez y Acedo, en los banquillos

Extremadura también estará presente en los cuerpos técnicos. Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres, volverá a trabajar con la selección española U14 femenina, a la que aportará su experiencia en los banquillos y en la formación de jugadoras.

Por su parte, Pablo Acedo afrontará su quinta convocatoria consecutiva con la selección U14 masculina. Tras muchos años vinculado a las selecciones extremeñas, el técnico se ha consolidado dentro de la estructura de formación de la Federación Española gracias a su constancia y trabajo.

Los cinco participarán en las distintas concentraciones previstas durante agosto, una experiencia que les permitirá continuar su aprendizaje y representar al baloncesto extremeño dentro de los programas nacionales.