Fútbol. Primera Federación Femenina
La delantera Sara Caparroz, al Cacereño Femenino
La delantera de 19 años llega desde el filial del Madrid CFF y puede actuar tanto como punta como en los extremos
El Cacereño Femenino cerró la incorporación de Sara Caparroz, que se convirtió en el noveno fichaje del conjunto verde para la próxima temporada. La atacante, nacida en Getafe el 27 de febrero de 2007, llega para reforzar la parcela ofensiva e integrarse en la dinámica del primer equipo.
Caparroz procede del filial del Madrid CFF, donde continuó su formación y crecimiento durante la última campaña. Anteriormente pasó por el Getafe, una trayectoria que le permitió adquirir experiencia en categoría nacional pese a su juventud.
Polivalencia en el ataque
La nueva futbolista verde puede desenvolverse tanto como delantera centro como en cualquiera de los extremos. Su versatilidad, capacidad técnica y facilidad para adaptarse a diferentes posiciones amplían las alternativas ofensivas del equipo.
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