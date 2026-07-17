«Me duele mucho decir adiós al Cacereño», asegura Emi

Emi Hernández le puso palabras a su fin de etapa en el Cacereño mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram (@emihernandezz2). Como se venía anunciando en las últimas fechas, y tenía ya asumido el club verde, su destino es la Ponferradina, a la que llegará después de abonar la cláusula de rescisión que le vinculaba a la entidad extremeña.

«Antes de nada, no quiero empezar despidiéndome de vosotros, sino dándoos las gracias de corazón por todo lo que hemos vivido. Hoy pongo fin a mi etapa en este gran club», escribió al comienzo del mensaje.

La temporada en Cáceres, explicó, le enseñó a no rendirse, a trabajar cada día para mejorar y a afrontar las buenas y malas rachas desde la unidad. También destacó la importancia de un vestuario que terminó convirtiéndose en una familia, sentimiento que hizo extensivo a los seguidores.

«Jugábamos más de 5.000»

Uno de los pasajes más emotivos estuvo dedicado a la afición. «En cada partido, tanto en casa como fuera, no jugábamos once; jugábamos más de 5.000», afirmó, agradecido por haber vivido una conexión que considera al alcance de muy pocos equipos.

La carta incluyó además palabras para el cuerpo técnico y para quienes trabajaron lejos de los focos para facilitar el día a día de la plantilla. «Gracias por la confianza que habéis depositado en mí desde el principio, en mi trabajo y en mi compromiso con este club», señaló.

Tampoco olvidó a sus compañeros, con quienes asegura haber disfrutado especialmente del fútbol y de la convivencia. De Cáceres se lleva recuerdos importantes y amistades que espera conservar durante mucho tiempo.

Emi pugna con un rival en su pirmera etapa en el Cacereño. / Jorge Valiente

Despedida distinta a la deseada

La salida no se ha producido de la manera que habría querido. «Me hubiera gustado que esta noticia os hubiera llegado de otra manera, pero hay circunstancias que no siempre dependen de uno mismo», reconoció, en referencia al proceso que culminará con su marcha a la Ponferradina.

Aunque admite que decir adiós le resulta doloroso, entiende que ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto. «Cada etapa tiene su momento y cada persona sus metas y objetivos. Creo que ha llegado el mío», añadió.

Antes de cerrar, quiso despejar cualquier duda sobre su relación con el club y la ciudad. «Espero que nunca penséis que tomo esta decisión por no haber sido feliz aquí, porque sería todo lo contrario», subrayó. «Gracias por hacerme sentir uno más siempre», concluyó en su despedida.