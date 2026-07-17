El Mérida jugará contra el equipo de Cristiano Ronaldo, pero su participación no está clara

El Mérida disputará el próximo 28 de julio un partido amistoso contra el Al Nassr en la Ciudad del Fútbol de la Federación Portuguesa. El enfrentamiento será uno de los grandes atractivos de la pretemporada romana por la dimensión internacional del conjunto saudí y, especialmente, por contar en su plantilla con Cristiano Ronaldo.

El anuncio realizado por la entidad emeritense coloca precisamente al delantero portugués como principal reclamo. Cristiano ocupa buena parte del cartel promocional, frente a un jugador del Mérida, pese a que por el momento no existe ninguna confirmación pública de que vaya a participar en el encuentro.

El cartel y la expectación

El diseño no asegura expresamente que Cristiano vaya a jugar, pero la elección de su imagen alimenta inevitablemente esa posibilidad entre los aficionados. El partido confirmado es entre el Al Nassr y el Mérida; la presencia sobre el césped de la estrella portuguesa dependerá de cuándo se incorpore a la pretemporada y de la planificación que establezca el cuerpo técnico saudí.

La entidad romana había publicado el 4 de julio su calendario provisional de preparación con un encuentro previsto para el miércoles 29, todavía sin rival ni escenario. El anuncio del duelo ante el Al Nassr completa ahora aquella planificación, aunque finalmente se celebrará un día antes, el martes 28.

Segundo amistoso del Al Nassr

El conjunto saudí desarrollará parte de su preparación en Portugal y tiene programados cuatro encuentros. Comenzará el 22 de julio ante el Benfica B, se medirá seis días después al Mérida y posteriormente jugará contra el Estrela da Amadora, el 1 de agosto, y el Almería, el día 4. El equipo romano será, por tanto, su segundo rival de la pretemporada portuguesa.

El cartel difundido únicamente recoge la fecha y el escenario, pero no informa del horario ni de si se permitirá el acceso de público.

Cristiano Ronaldo terminó su participación en el Mundial con Portugal el pasado 6 de julio, tras la eliminación frente a España. Entre aquel encuentro y el amistoso ante el Mérida transcurrirán 22 días, pero ese margen no permite determinar cuándo regresará al trabajo con su club ni si estará disponible para jugar.