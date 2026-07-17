Pádel. Premier Padel
Paula Josemaría pisa fuerte en Málaga y se mete en semifinales
La moralejana y Bea González barrieron a Bea Caldera y Carmen Goenaga y se medirán a Marina Guinart y Alejandra Alonso
Paula Josemaría ya está en las semifinales del Málaga Premier Padel P1. La jugadora de Moraleja y su compañera, Bea González, resolvieron este viernes con autoridad su compromiso de cuartos de final al imponerse por 6-1 y 6-3 a Bea Caldera y Carmen Goenaga en poco más de una hora de juego.
La extremeña y la malagueña, segunda pareja del mundo, dominaron el encuentro desde el primer set. El contundente 6-1 inicial les permitió encarrilar una eliminatoria en la que tampoco concedieron opciones de remontada en la segunda manga, cerrada por 6-3.
Josemaría y González se enfrentarán este sábado a Marina Guinart y Alejandra Alonso, que alcanzaron las semifinales tras eliminar en cuartos a Ariadna Cañellas y Amanda López. El partido se disputará en la pista central del Palacio de Deportes José María Martín Carpena no antes de las 16.00 horas.
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