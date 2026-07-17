Mundial 2026
A Pedro Porro se le notan sus años en Londres: así habla inglés con acento extremeñísimo
El lateral de Don Benito, una de las grandes figuras de España en el Mundial, se desenvuelve con soltura durante una entrevista para SportyTV y elogia la influencia de Lamine Yamal
Pedro Porro (Don Benito, 1999) no ha perdido el tiempo en Inglaterra. Además de abrirse paso entre los mejores laterales de la Premier League y convertirse en una de las estrellas de la selección española en el Mundial de 2026, el futbolista ha aprendido a manejarse en inglés con naturalidad. Y sin renunciar a un acento que permite localizarlo rápidamente en el mapa.
El extremeño ha demostrado su soltura durante una entrevista concedida a la periodista Sara Poraria para SportyTV. Porro escucha las preguntas, responde sin intérprete y construye sus explicaciones con seguridad. No hace falta someterlo a un examen de Cambridge para comprobar que los tres años que lleva viviendo en Londres han dado resultado.
En un país donde aprender idiomas ha sido tradicionalmente una asignatura bastante atravesada, Porro representa un buen ejemplo de inmersión lingüística. Llegó al Tottenham en enero de 2023 y ha tenido tiempo de acostumbrarse a los entrenamientos, las ruedas de prensa y la vida cotidiana en inglés. El resultado es una conversación espontánea y con una pronunciación muy personal: la lengua de Shakespeare pasada por el filtro extremeño.
Durante la entrevista, Porro destaca la importancia de Lamine Yamal, al que considera un jugador único y fundamental para España. "Es un jugador único y, cuando juegas junto a él, todo se vuelve alucinante", le dice a la periodista. "Está pasando por un momento espectacular".
De Don Benito a la élite
El camino hasta convertirse en una figura internacional comenzó en el Gimnástico Don Benito. Después pasó por las categorías inferiores del Rayo Vallecano y continuó su formación en el Girona, con el que alcanzó el fútbol profesional. Más tarde fue contratado por el Manchester City, aunque buscó minutos mediante una cesión al Valladolid.
Su consagración llegó en Portugal. Con el Sporting de Lisboa ganó la liga, conquistó dos Copas de la Liga y se convirtió en uno de los laterales más destacados del campeonato. En enero de 2023 dio el salto al Tottenham, donde terminó de asentarse en la élite y fue una pieza importante en la conquista de la Europa League de la temporada 2024-25.
Desde niño ha contado además con el apoyo de su abuelo Antonio, una figura esencial en su carrera y uno de los familiares que más ha disfrutado de su explosión mundialista. FIFA destacaba recientemente ese vínculo y el orgullo con el que ha seguido las actuaciones de su nieto, con una emotiva videollamada.
Pedro Porro ya no solo recorre la banda, defiende, asiste y marca goles decisivos. También atiende a las televisiones internacionales en inglés y sin complejos. Londres le ha dado vocabulario y fluidez; Don Benito continúa poniéndole el acento.
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