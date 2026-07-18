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Baloncesto

Acaban los Campux de Piti Hurtado en Jaraíz y Jarandilla de la Vera

La actividad comenzó con un turno en Jarandilla y continuó con otros dos en Jaraíz, con visitas de referentes del baloncesto y de María Guardiola

María Guardiola bromea con un balón junto a los participantes de uno de los turnos de Jaraíz.

María Guardiola bromea con un balón junto a los participantes de uno de los turnos de Jaraíz. / E. P.

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E. P. E.

Cáceres

Los Campux de baloncesto dirigidos por Piti Hurtado concluirán este domingo en la comarca de La Vera después de tres semanas de entrenamientos, convivencia y actividades. La edición comenzó con un primer turno en Jarandilla de la Vera y continuó con otros dos consecutivos en Jaraíz, el último de los cuales finalizará este 19 de julio.

Durante su estancia, los chicos y chicas han trabajado en sesiones de cancha, preparación técnica individual y análisis de vídeo, dentro de una experiencia que combina la mejora deportiva con la convivencia y la formación personal.

José María Panadero.

José María Panadero. / E. P.

Los participantes también han recibido la visita de figuras relacionadas con el baloncesto como el agente José María Panadero, el entrenador de desarrollo de jugadores del Real Madrid David Jimeno y el exjugador Berni Rodríguez, campeón del mundo con España en 2006.

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La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pasó igualmente unas horas en el Campux, donde compartió experiencias y conversó con los jóvenes participantes.

David Jimeno.

David Jimeno. / E. P.

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