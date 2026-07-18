Baloncesto
Acaban los Campux de Piti Hurtado en Jaraíz y Jarandilla de la Vera
La actividad comenzó con un turno en Jarandilla y continuó con otros dos en Jaraíz, con visitas de referentes del baloncesto y de María Guardiola
Los Campux de baloncesto dirigidos por Piti Hurtado concluirán este domingo en la comarca de La Vera después de tres semanas de entrenamientos, convivencia y actividades. La edición comenzó con un primer turno en Jarandilla de la Vera y continuó con otros dos consecutivos en Jaraíz, el último de los cuales finalizará este 19 de julio.
Durante su estancia, los chicos y chicas han trabajado en sesiones de cancha, preparación técnica individual y análisis de vídeo, dentro de una experiencia que combina la mejora deportiva con la convivencia y la formación personal.
Los participantes también han recibido la visita de figuras relacionadas con el baloncesto como el agente José María Panadero, el entrenador de desarrollo de jugadores del Real Madrid David Jimeno y el exjugador Berni Rodríguez, campeón del mundo con España en 2006.
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pasó igualmente unas horas en el Campux, donde compartió experiencias y conversó con los jóvenes participantes.
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