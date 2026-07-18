Barbu refuerza el centro de la defensa del Mérida

Alejandro Barbudo Lorenzo, ‘Barbu’, es nuevo jugador del Mérida para la temporada 2026/27. El defensa, nacido en Leganés el 26 de mayo de 2001, se incorpora al conjunto romano para reforzar el eje de la zaga.

El central zurdo llega procedente del Antequera, aunque durante la pasada campaña militó en el Fuenlabrada. Antes pasó dos temporadas en el Mirandés, en Segunda División, y también formó parte de las plantillas del Real Unión y el Alcorcón.

A sus 25 años, acumula una trayectoria amplia tanto en Primera Federación como en la categoría de plata. Su incorporación aporta juventud, experiencia y un perfil zurdo a la defensa dirigida por Fran Beltrán.

El club agradeció al futbolista la confianza depositada en el proyecto emeritense y le deseó «la mayor de las suertes» en esta nueva etapa.