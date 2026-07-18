Fútbol. Primera Federación
Barbu refuerza el centro de la defensa del Mérida
El central zurdo llega procedente del Antequera y cuenta con experiencia en Primera Federación y Segunda División
Alejandro Barbudo Lorenzo, ‘Barbu’, es nuevo jugador del Mérida para la temporada 2026/27. El defensa, nacido en Leganés el 26 de mayo de 2001, se incorpora al conjunto romano para reforzar el eje de la zaga.
El central zurdo llega procedente del Antequera, aunque durante la pasada campaña militó en el Fuenlabrada. Antes pasó dos temporadas en el Mirandés, en Segunda División, y también formó parte de las plantillas del Real Unión y el Alcorcón.
A sus 25 años, acumula una trayectoria amplia tanto en Primera Federación como en la categoría de plata. Su incorporación aporta juventud, experiencia y un perfil zurdo a la defensa dirigida por Fran Beltrán.
El club agradeció al futbolista la confianza depositada en el proyecto emeritense y le deseó «la mayor de las suertes» en esta nueva etapa.
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación
- El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
- Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula
- Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho