Paula Josemaría peleará por el título de Málaga

Paula Josemaría disputará la final del Málaga Premier Padel P1. La extremeña y su compañera, Bea González, superaron con claridad en semifinales a Marina Guinart y Alejandra Alonso por 6-2 y 6-2, en un encuentro que dominaron de principio a fin.

La jugadora de Moraleja y la malagueña impusieron desde el primer set un ritmo que sus rivales no pudieron seguir. Tras cerrar la manga inicial por 6-2, mantuvieron la misma superioridad en la segunda para sellar su clasificación sin conceder opciones de remontada.

Una final de máximo nivel

En la pelea por el título se encontrarán con Gemma Triay y Delfi Brea, que también resolvieron su semifinal por la vía rápida. La pareja se impuso a Marta Ortega y Martina Calvo por 6-0 y 6-4.

Triay y Brea arrasaron en el primer set y tuvieron que trabajar algo más en el segundo ante la reacción de sus adversarias. El 6-4 definitivo confirmó una final de enorme atractivo entre dos de las parejas más potentes del circuito.

Josemaría y González llegan a la cita decisiva después de completar dos eliminatorias muy sólidas. En cuartos derrotaron por 6-1 y 6-3 a Bea Caldera y Carmen Goenaga, mientras que en semifinales volvieron a resolver en dos mangas para quedarse a un solo partido del título en Málaga.