España-Argentina, en directo: arranca la final en Nueva York

La espera ha llegado a su fin. Dieciséis años después de que Iker Casillas alzase nuestra primera Copa del Mundo al cielo de Johannesburgo, ha llegado el turno para una nueva hornada de futbolistas que se han ganado el derecho a soñar. Dani Olmo, Rodri, Oyarzabal, Lamine, Laporte y compañía buscarán esta noche en Nueva York emular a la generación de oro del balompié español. Tras una fase eliminatoria espléndida, la selección dirigida por Luis de la Fuente ha demostrado que atesora el fútbol y carácter necesarios para lograr la segunda estrella.

Enfrente, una última prueba de fuego: la selección argentina. Un conjunto, liderado por Lionel Messi, que viene dominando el fútbol sudamericano y mundial los últimos cinco años. España se las verá con la fascinante capacidad del bloque formado por Lionel Scaloni para adaptarse a las necesidades del encuentro, atravesando todo tipo de registros a lo largo de los noventa minutos.

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¿Bordará España una segunda estrella en su pecho? ¿Se despedirá Messi a lo grande del fútbol de primer nivel? Quédate a vivir con nosotros esta apasionante noche futbolística.

Turno del himno argentino

Suena el himno español en Nueva York

SALTAN LOS FUTBOLISTAS AL TERRENO DE JUEGO

La Familia Real, en la final del Mundial: "Será un gran espectáculo, solo queda ganar" La Familia Real al completo, el rey Felipe VI y la reina Letizia, con la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, reconocieron los nervios y la emoción previa a la final del Mundial que presenciarán en Nueva Jersey entre España y Argentina, confiando que "será un gran espectáculo" y que "caiga" del lado español.

Andrés Iniesta y Mario Kempes presentan la copa al público

Robbie Williams canta en la antesala a la gran final.

Suena el himno de Estados Unidos en Nueva York.

QUINCE MINUTOS PARA QUE ARRANQUE EL PARTIDO

Pedro Sánchez: "Vayamos a España dentro de cuatro años defendiendo el título de campeones" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "final soñada" la que presenciará este domingo en el MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos) entre España y Argentina, deseando el triunfo de 'La Roja' tras una Copa del Mundo de gran progresión sobre todo en "confianza", para que dentro de cuatro años, además de anfitriona, sea defensora del título.