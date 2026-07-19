Fútbol. Mundial 2026
Don Benito juega en casa la final de Pedro Porro
La ciudad deportiva que lleva el nombre del internacional dombenitense contará con dos pantallas gigantes para seguir desde las 21.00 horas la final del Mundial entre España y Argentina
Samuel Sánchez
Don Benito lo tiene todo preparado para vivir este domingo una noche que puede pasar a la historia. La selección española se enfrenta a Argentina en la final del Mundial y lo hará con el dombenitense Pedro Porro entre sus protagonistas.
La Ciudad Deportiva Pedro Porro volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de los aficionados. Tras la buena acogida de la pantalla instalada durante la semifinal frente a Francia, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo y ha colocado dos pantallas gigantes para facilitar el seguimiento del partido.
El recinto abrirá sus puertas a las 20.00 horas, una hora antes del inicio de la final, y contará con música, animación, barra y servicios. El consistorio ha animado a los asistentes a vestir de rojo y acudir con banderas de España.
La expectación es máxima después del protagonismo alcanzado por Porro en la semifinal, en la que marcó el segundo gol de la victoria española por 2-0 ante Francia.
Don Benito acompañará así desde la distancia a un futbolista que comenzó a jugar en la localidad y que afronta ahora el partido más importante de su carrera. La final se disputará al otro lado del Atlántico, pero Pedro Porro también la jugará en casa.
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