Don Benito juega en casa la final de Pedro Porro

Don Benito lo tiene todo preparado para vivir este domingo una noche que puede pasar a la historia. La selección española se enfrenta a Argentina en la final del Mundial y lo hará con el dombenitense Pedro Porro entre sus protagonistas.

La Ciudad Deportiva Pedro Porro volverá a convertirse en el principal punto de encuentro de los aficionados. Tras la buena acogida de la pantalla instalada durante la semifinal frente a Francia, el Ayuntamiento ha reforzado el dispositivo y ha colocado dos pantallas gigantes para facilitar el seguimiento del partido.

El recinto abrirá sus puertas a las 20.00 horas, una hora antes del inicio de la final, y contará con música, animación, barra y servicios. El consistorio ha animado a los asistentes a vestir de rojo y acudir con banderas de España.

La expectación es máxima después del protagonismo alcanzado por Porro en la semifinal, en la que marcó el segundo gol de la victoria española por 2-0 ante Francia.

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Don Benito acompañará así desde la distancia a un futbolista que comenzó a jugar en la localidad y que afronta ahora el partido más importante de su carrera. La final se disputará al otro lado del Atlántico, pero Pedro Porro también la jugará en casa.