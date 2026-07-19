A Paula Josemaría se le va el título de Málaga

Paula Josemaría se quedó a un paso de conquistar el Málaga Premier Padel P1. La jugadora de Moraleja y su compañera, Bea González, cedieron en una final tremendamente igualada ante Gemma Triay y Delfi Brea, que se impusieron por 7-5, 3-6 y 7-6 después de más de tres horas de juego.

La primera manga avanzó sin que ninguna de las dos parejas consiguiera abrir una brecha definitiva. Triay y Brea estuvieron más acertadas en el tramo decisivo y aprovecharon su oportunidad para cerrar el set por 7-5.

Josemaría y González respondieron en la segunda manga. La extremeña asumió un mayor protagonismo y, acompañada por una Bea González más firme, consiguió cambiar la dinámica del encuentro. El 6-3 devolvió la igualdad al marcador y llevó la final al tercer set.

La manga definitiva mantuvo la emoción hasta el último punto. Ninguna pareja logró imponer con claridad su juego y el título tuvo que resolverse en el desempate. Allí, Triay y Brea manejaron mejor los momentos decisivos y acabaron llevándose la victoria.

La derrota puso fin a una semana muy sólida de Josemaría y González en Málaga. En cuartos habían superado por 6-1 y 6-3 a Bea Caldera y Carmen Goenaga, mientras que en semifinales derrotaron por un doble 6-2 a Marina Guinart y Alejandra Alonso.