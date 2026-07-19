Pedro Porro y su camino hasta la gran final del Mundial

Con la selección extremeña. / FexF

Extremo en sus inicios en el Gimnástico y rumbo al Rayo

Pedro Porro no nació lateral derecho, sino más bien extremo. De ahí que se sume al ataque en la actualidad con tantísima facilidad y agresividad. Esa fue la posición que ocupó en sus inicios en el Gimnástico Don Benito. Sus grandes actuaciones le llevaron a las selecciones extremeñas y, con 16 años, en 2015, al Rayo Vallecano, primer equipo de élite que apostó por él.

En el Girona. / GIRONA FC

Estreno en Primera División con la camiseta del Girona

En verano de 2017 se incorporó al Girona, que vio en él enormes cualidades. Debutó en Primera División el 17 de agosto de 2018, en la primera jornada de la temporada 2018-19, jugando el partido completo en el que se enfrentó al Real Valladolid. Asentado como jugador de la primera plantilla, marcó su primer gol como profesional ante el Real Madrid en Copa.

En el Valladolid. / Efe

Tiempos difíciles en la cesión en el Real Valladolid

El verano de 2019 fue especialmente agitado para Porro:el Girona le traspasó a cambio de 12 millones de euros al Manchester City, que automáticamente decidió cederle al Real Valladolid. Sorprendentemente, no logró hacerse con el puesto de titular y los pucelanos rechazaron la opción de compra que tenían sobre él, un error histórico.

En el Sporting de Portugal. / Sporting de Portugal

El relanzamiento indiscutible en el Sporting portugués

El dombenitense pareció empezar de cero con una nueva cesión, esta vez al Sporting dePortugal, en 2020. En la liga lusa demostró encontrarse especialmente cómodo, haciéndose fundamental y acumulando títulos. El conjunto de la capital sí ejerció su opción de compra en 2022: 8,5 millones que, con distancia, parecieron una auténtica ganga.

Debut con España en Georgia. / RFEF

El anhelado debut con la selección española ante Georgia

El 15 de marzo de 2021 fue convocado por primera vez por la selección absoluta para tres encuentros de clasificación para el Mundial de 2022. Luis Enrique decidió su debut el 28 del mismo mes saliendo de inicio en el triunfo por 1-2 ante Georgia. Aquel día no pudo contener las lágrimas: "Es un sueño hecho realidad", afirmó sin dudarlo.

Con el Tottenham Hotspur. / Efe

El Tottenham se lanza a por un lateral de altísimo nivel

En el mercado de invierno de la temporada 2022-23 volvió a moverse, y esta vez para asentarse entre los mejores jugadores de su posición en Europa: el Tottenham Hotspur acordó con el Sporting una cesión con compra obligatoria (45 millones de euros). En su tiempo en Londres se ha consolidado, aunque el equipo ha sufrido esta temporada para salvarse.