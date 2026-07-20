Badajoz y Sport Extremadura comienzan la pretemporada

El fútbol ha vuelto a ponerse en marcha en Badajoz. Badajoz y Sport Extremadura iniciaron este lunes sus respectivas pretemporadas, dando el pistoletazo de salida a un curso que se presenta muy ilusionante para ambos clubes. Mientras el conjunto blanquinegro comienza a preparar su regreso a Segunda Federación apenas un mes después del ascenso logrado en Cuarte de Huerva, el equipo verdinegro afronta con ilusión su estreno en Primera Federación Femenina, la segunda categoría del fútbol español.

En el caso del Badajoz, la jornada comenzó en las instalaciones del Nuevo Vivero, donde Miguel Ángel Ávila dirigió la primera sesión de trabajo de la temporada. Jugadores y cuerpo técnico completaron una jornada centrada principalmente en el apartado físico, con ejercicios en el gimnasio que sirvieron como primer contacto del grupo antes de que el balón vaya adquiriendo protagonismo en los próximos días.

El club compartió el inicio de la pretemporada con un mensaje cargado de optimismo a través de sus redes sociales: «Primer día de vuelta al trabajo. Comenzamos una temporada con ilusión y el plan de conseguir nuestro objetivo».

En paralelo, el Sport Extremadura también volvió al trabajo para comenzar a preparar una campaña muy especial. El conjunto dirigido por Juan Carlos Antúnez inició los entrenamientos en las Instalaciones Deportivas Municipales El Vivero con una plantilla profundamente renovada y con el reto de competir por primera vez en Primera Federación, un salto de categoría que supondrá enfrentarse a algunos de los clubes más potentes del fútbol femenino nacional.

Dos plantillas en plena construcción

Las primeras sesiones llegan tras varias semanas de intensa actividad en los despachos. En el Badajoz, la dirección deportiva ha trabajado para mantener buena parte del bloque que consiguió el ascenso e incorporar futbolistas con experiencia en la categoría.

Hasta la fecha han llegado el extremo Guille Perero, procedente del Guadalajara; los laterales izquierdos Jesús Ocaña y Franc Mateu; los centrocampistas Carlos Beitia y Ángel Guerrero; el central Mario Gómez y el lateral derecho Edu López. A ellos se suman las renovaciones de varios pilares del ascenso, lo que permitirá a Miguel Ángel Ávila mantener una base reconocible.

La planificación no está cerrada. El club aún trabaja para completar una ficha sénior, destinada a reforzar la delantera, y dos licencias Sub-23 con las que terminar de apuntalar la plantilla antes del inicio liguero.

También ha sido intenso el verano en las oficinas del Sport Extremadura. La entidad verdinegra ha protagonizado uno de los mercados más activos del fútbol femenino nacional con una profunda remodelación de su plantilla para afrontar el exigente salto de categoría.

Belén Martínez durante su primer entrenamiento como jugadora del Sport Extremadura. / Sport Extremadura CD

El club ya ha oficializado las incorporaciones de Estefa, Natalia Montilla, Denise García, María Gómez, Silvia Peñalver, Miriam Labrador, Elena de Toro, Cristel Sandí, Lucía Boyero, Daniela Díaz, Raquel Iñigo y, más recientemente, la delantera extremeña Belén Martínez, uno de los fichajes más destacados del verano tras su paso por Villarreal y Alhama.

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Con esta combinación de futbolistas contrastadas, jóvenes con proyección y talento extremeño, el Sport pretende competir desde el primer momento en una categoría completamente nueva para la entidad.

Fuente: La Crónica de Badajoz