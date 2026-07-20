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Mundial 2026

De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres

El lateral de Don Benito celebró el Mundial con la enseña regional, mientras que durante la retransmisión de la final un asistente exhibió en la capital cacereña una bandera anticonstitucional

A la izquierda Pedro Porro con el trofeo y, a la derecha, la bandera de la dictadura.

A la izquierda Pedro Porro con el trofeo y, a la derecha, la bandera de la dictadura. / Cedida / Carlos Gil

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Laura Alcázar

Laura Alcázar

Dos banderas y dos imágenes completamente opuestas ha dejado en Extremadura la conquista del Mundial por parte de la selección española. Pedro Porro celebró el mayor éxito de su carrera mostrando con orgullo la enseña verde, blanca y negra, mientras que en la Plaza Mayor de Cáceres apareció entre los aficionados una bandera con el águila de San Juan y el escudo empleado durante el franquismo.

España conquistaba este domingo su segundo Mundial después de derrotar por 1-0 a Argentina en la prórroga de la final disputada en Nueva Jersey. Ferran Torres marcó el gol que dio el título a la selección y permitió al conjunto dirigido por Luis de la Fuente volver a levantar la copa 16 años después de su triunfo en Sudáfrica.

La copa, para su abuelo

Porro, natural de Don Benito, ha sido uno de los futbolistas más destacados de España durante el torneo y resultó decisivo en las semifinales, en las que marcó el segundo tanto de la victoria por 2-0 frente a Francia. El lateral del Tottenham culminó el campeonato arropado con la bandera extremeña y compartió en sus redes sociales una fotografía con la enseña regional sobre las rodillas y sosteniendo el trofeo.

Pedro Porro con su pareja y su hijo.

Pedro Porro con su pareja y su hijo. / Cedida

"Abuelo, te la llevo para casa", ha escrito el futbolista en una dedicatoria dirigida a Antonio, una de las personas fundamentales en su vida y quien lo acompañó durante sus primeros pasos en el fútbol.

El jugador también celebró el título junto a su pareja y su hijo, dejando otra de las imágenes más personales de la noche. "Un sueño hecho realidad. Qué orgullo vivir este momento contigo. ¡Somos campeones del mundo!", señaló en otra de sus publicaciones.

La celebración de Pedro Porro contrastó con una de las imágenes captadas en la Plaza Mayor de Cáceres, donde numerosos aficionados se reunieron para seguir la final en una pantalla gigante. Entre el público, una persona desplegó una bandera española con el águila de San Juan, vinculada visualmente al escudo utilizado durante la dictadura franquista.

Bandera franquista en la Plaza Mayor de Cáceres.

Bandera franquista en la Plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil

Consecuencias penales

Aunque el águila de San Juan tiene un origen histórico anterior al franquismo y ya aparecía en la heráldica de los Reyes Católicos, el régimen de Franco la recuperó e incorporó a su escudo en 1938. Aquella versión de la bandera quedó asociada a la dictadura y dejó de ser oficial tras la aprobación, en 1981, del actual escudo de España, que prescinde del águila.

Noticias relacionadas y más

Cabe señalar que desplegar una bandera franquista no constituye por sí solo un delito en España, al quedar amparado con carácter general por la libertad ideológica y de expresión. Sí podría tener consecuencias penales si va acompañado de amenazas, incitación al odio o a la violencia, humillaciones, altercados o desobediencia a los agentes.

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