Cambio de presidenta en el Al-Qázeres: se va Ana Álvarez y entra Sofía Rodríguez

Lleva muy callado semanas y semanas el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. No es en absoluto que peligre su proyecto, porque tiene hecha la nueva plantilla para salir en la Liga Femenina Challenge, pero sí que ha gestado un profundo cambio interno. La que ha sido su presidenta los últimos cinco años, Ana Álvarez, abandona la entidad y cede su puesto a otra mujer, Sofía Rodríguez.

El movimiento, que puede adelantar este diario, se anunciará en breve e incluirá también la marcha del más fiel colaborador de Álvarez, el secretario Fernando Pozo. Ambos dejan hueco a un grupo de padres de niños y niñas de la cantera de la fusión que forman Al-Qázeres y ADC. Lo liderará Rodríguez, pero se pretende que sea una labor más bien coral.

Relevo consensuado

Álvarez se va por lo que aduce que son motivos personales y laborales: la difícil compatibilidad de su responsabilidad al frente del Al-Qázeres con su trabajo. El relevo se produce de forma consensuada y, se sostiene a nivel interno, con la única meta de garantizar la continuidad del proyecto.

La nueva junta directiva asume la responsabilidad con ilusión y compromiso y se dará a conocer íntegramente en unos días. A continuación se anunciarán los fichajes ya realizados. Habrá muchas caras nuevas en la plantilla, pero no en el banquillo, donde seguirá Jesús Sánchez como primer entrenador.