Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Baloncesto. Liga Femenina Challenge

Cambio de presidenta en el Al-Qázeres: se va Ana Álvarez y entra Sofía Rodríguez

La hasta ahora máxima responsable del club aduce motivos laborales y personales para la decisión, que es la misma que la del secretario, Fernando Pozo

Ana Álvarez, cuando cogió el relevo de la presidencia del Al-Qázeres de Alfonso Sánchez, a la izquierda.

Ana Álvarez, cuando cogió el relevo de la presidencia del Al-Qázeres de Alfonso Sánchez, a la izquierda. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Ortiz

Javier Ortiz

Cáceres

Lleva muy callado semanas y semanas el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura. No es en absoluto que peligre su proyecto, porque tiene hecha la nueva plantilla para salir en la Liga Femenina Challenge, pero sí que ha gestado un profundo cambio interno. La que ha sido su presidenta los últimos cinco años, Ana Álvarez, abandona la entidad y cede su puesto a otra mujer, Sofía Rodríguez.

El movimiento, que puede adelantar este diario, se anunciará en breve e incluirá también la marcha del más fiel colaborador de Álvarez, el secretario Fernando Pozo. Ambos dejan hueco a un grupo de padres de niños y niñas de la cantera de la fusión que forman Al-Qázeres y ADC. Lo liderará Rodríguez, pero se pretende que sea una labor más bien coral.

Relevo consensuado

Álvarez se va por lo que aduce que son motivos personales y laborales: la difícil compatibilidad de su responsabilidad al frente del Al-Qázeres con su trabajo. El relevo se produce de forma consensuada y, se sostiene a nivel interno, con la única meta de garantizar la continuidad del proyecto.

Noticias relacionadas y más

La nueva junta directiva asume la responsabilidad con ilusión y compromiso y se dará a conocer íntegramente en unos días. A continuación se anunciarán los fichajes ya realizados. Habrá muchas caras nuevas en la plantilla, pero no en el banquillo, donde seguirá Jesús Sánchez como primer entrenador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aida vuelve a abrazar a su perrita Boira en el hospital de Plasencia: 'Ha sido el mejor regalo de mi vida
  2. Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
  3. Paco Castañares, de Monfragüe a tertuliano imprescindible en todas las televisiones
  4. Fotogalería/Las imágenes del reencuentro de Aida y Boira en el hospital de Plasencia
  5. Tres heridos tras la caída de un grupo de cinco ciclistas entre Zorita y Madrigalejo
  6. Así queda la nueva ejecutiva del Partido Popular de Cáceres que liderará Elena Manzano
  7. Educación publica los 30 ciclos de FP a distancia en Extremadura y las fechas para solicitar plaza
  8. Adiós a la señora Nati, el rostro amable que siempre estuvo al servicio de la Concatedral de Mérida

Burnham promete un nuevo modelo político y económico para Reino Unido en su estreno como primer ministro

Burnham promete un nuevo modelo político y económico para Reino Unido en su estreno como primer ministro

Detenido un hombre por provocar presuntamente un incendio forestal junto al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral

Detenido un hombre por provocar presuntamente un incendio forestal junto al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral

Extremadura esquiva el frenazo hipotecario nacional con Badajoz a la cabeza: 612 préstamos frente a 268 en Cáceres

Extremadura esquiva el frenazo hipotecario nacional con Badajoz a la cabeza: 612 préstamos frente a 268 en Cáceres

El PSOE teme otro caos en el transporte escolar en Extremadura y exige garantías para 16.000 familias

El PSOE teme otro caos en el transporte escolar en Extremadura y exige garantías para 16.000 familias

Vídeo | Detenido el autor de un incendio forestal en Navalmoral de la Mata

Un golpe a su avión deja a un vecino de Plasencia en Menorca para ver la final del Mundial con su ahijado

Un golpe a su avión deja a un vecino de Plasencia en Menorca para ver la final del Mundial con su ahijado

Las lágrimas del abuelo de Pedro Porro: "Nos vamos a fundir en un abrazo"

Las lágrimas del abuelo de Pedro Porro: "Nos vamos a fundir en un abrazo"

Vox Extremadura planta cara al reparto de menores migrantes y acusa a Sánchez de aumentar la presión sobre las regiones

Vox Extremadura planta cara al reparto de menores migrantes y acusa a Sánchez de aumentar la presión sobre las regiones
Tracking Pixel Contents