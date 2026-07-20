Delia Baz, doce temporadas en el Cacereño Femenino y una nueva era bajo los palos

El Cacereño Femenino oficializó la renovación de Delia Baz, que afrontará durante la temporada 2026-2027 su duodécimo curso vinculada a la entidad. La guardameta cacereña, nacida el 11 de enero de 2002, continuará defendiendo una portería verde que inicia una nueva etapa después de la retirada de la histórica capitana Tatiana Fernández.

Delia llegó al entonces Femenino Cáceres siendo prácticamente una niña y debutó con el primer equipo a los 15 años. Desde entonces ha crecido al mismo ritmo que un proyecto que se ha consolidado en la segunda categoría del fútbol femenino español y que volverá a competir la próxima campaña en Primera Federación Femenina.

Una temporada de consolidación

La última campaña confirmó el crecimiento de la portera cacereña. Delia participó en 20 de los 26 encuentros de liga, alternando la titularidad con Tatiana, y promedió menos de un gol encajado por partido. Además, mantuvo su portería imbatida en el 35% de sus apariciones.

Su aportación fue especialmente importante durante el tramo decisivo del campeonato. El Cacereño Femenino enlazó tres porterías a cero ante Villarreal, Atlético de Madrid B y Oviedo, una serie que ayudó al equipo de Ernesto Sánchez a asegurar la permanencia durante las tres últimas jornadas.

La continuidad de Delia adquiere todavía más valor tras la despedida de Tatiana, referencia del club durante 19 temporadas. Ambas compartieron portería durante buena parte de sus trayectorias y mantuvieron una relación marcada por la competencia, el apoyo mutuo y el sentimiento de pertenencia a la entidad.

Nueva competencia bajo palos

Delia compartirá ahora posición con Carlota Alcalde, que fue el primer fichaje anunciado por el Cacereño Femenino para la próxima temporada. La vallisoletana, de 24 años, llega a Cáceres después de competir en Estados Unidos, Chipre y Polonia, además de acumular experiencia en la Liga de Campeones.

El conjunto verde combina así la continuidad y el conocimiento del club de Delia Baz con la experiencia internacional de Carlota Alcalde para reconstruir una de las posiciones más importantes del equipo.

Especialista también en fútbol playa e internacional con España en esta modalidad, Delia compagina el deporte con su profesión como enfermera. Su renovación prolonga una historia iniciada hace más de una década y refuerza el carácter cacereño de una plantilla que seguirá teniendo en ella a una de sus principales jugadoras de club.