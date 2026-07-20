El Don Benito vuelve al trabajo con la permanencia como primer objetivo

El Don Benito está de vuelta y lo hace con ilusiones renovadas después de culminar una temporada de ensueño con el ascenso de categoría a Segunda Federación. El conjunto rojiblanco, que la pasada campaña se proclamó campeón de la Tercera Federación tras una temporada prácticamente inmaculada, afronta ahora un gran reto con la permanencia como principal objetivo de la campaña.

Los calabazones dieron el pistoletazo de salida este lunes a la pretemporada y lo hicieron con numerosas caras nuevas, aunque también otras conocidas por la parroquia rojiblanca. Entre esas caras conocidas estaban las de Lolo Pavón, Carlos López o César Llera. Por otro lado, entre los nuevos integrantes de la disciplina rojiblanca se encuentran Samu Gomís o Gorka Santamaría, que llegan al cuadro dombenitense con experiencia acumulada en la categoría.

Quien también tiene ya experiencia en esta Segunda Federación es el técnico calabazón, José Carlos Prieto, que tiene claro que el primer reto debe ser consolidarse en la categoría. "Hay que ser conscientes del club en el que estamos y de la categoría en la que estamos, sin renunciar nunca a nada", señala. Prieto apunta que el objetivo principal será alcanzar la permanencia y, a ser posible, conseguirla antes de las últimas jornadas. "Los pies en el suelo y a trabajar desde ya", añade.

Faltan fichajes

En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador rojiblanco explica que todavía se busca incorporar algún futbolista para la defensa, el centro del campo y los extremos, pero sobre los fichajes ya realizados, asegura que el club está "muy contento", ya que muchos de ellos figuraban entre las primeras opciones. No obstante, también advierte de la dificultad del grupo andaluz, al que considera uno de los más fuertes de Segunda Federación y "lo más parecido a la antigua Segunda B".

Pese al nivel de los rivales, el técnico sostiene que el Don Benito debe centrarse en su propio trabajo. "Sabemos que hay grandes equipos, pero nosotros también seremos un gran equipo y ellos tendrán que fijarse en nosotros", afirma.

Adaptación

Entre los jugadores que continúan se encuentra Lolo Pavón, que afronta su quinta temporada en el club y vuelve a ejercer como uno de los referentes del vestuario.

El futbolista asegura que para él supone "un orgullo y un honor" defender una campaña más la camiseta rojiblanca y destaca la importancia de ayudar a los nuevos compañeros a adaptarse al equipo y a la entidad.

Pavón considera que el Don Benito se encontrará con equipos de gran nivel y presupuestos importantes, además de numerosos desplazamientos, aunque asegura que la plantilla está preparada para afrontar el reto con ambición.

Por otra parte, una de las caras nuevas es Samu Gomís, que llega con experiencia en Segunda Federación y con buenas referencias sobre el club.

El jugador señala que antiguos compañeros le han hablado "maravillas" del Don Benito y espera volver a sentirse tan cómodo en Extremadura como durante su anterior etapa en la región, cuando defendió los colores del Cacereño, club del que guarda un gran recuerdo y donde dice que alcanzó una de sus mejores versiones como futbolista.

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Si bien, el propio Gomís también sitúa la permanencia como el gran objetivo colectivo. "Somos un equipo recién ascendido y no tenemos la presión de otros por estar arriba. Tenemos que disfrutar y conseguir la permanencia", concluye.