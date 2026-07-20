Mundial 2026
La final del Mundial deja 30 asistencias y cinco traslados hospitalarios en Cáceres
DYA Extremadura atendió principalmente mareos, heridas y traumatismos durante la retransmisión en la Plaza Mayor y la posterior celebración en el parque del Rodeo
La final del Mundial dejó este domingo 30 asistencias sanitarias en Cáceres, principalmente en la Plaza Mayor, donde se concentró una gran afluencia de público para seguir el partido. Cinco personas tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios de la ciudad.
Los mareos y síncopes fueron las incidencias más frecuentes, con un total de 14 intervenciones. También se atendieron diez heridas, tres traumatismos, dos crisis de ansiedad y una intoxicación etílica.
Tres pacientes fueron trasladados al Hospital Universitario de Cáceres y otros dos al Hospital San Pedro de Alcántara. No se ha precisado la gravedad de las personas evacuadas ni el tipo de incidencia que motivó cada traslado.
DYA Extremadura desplegó un dispositivo sanitario preventivo con motivo de la retransmisión de la final en la Plaza Mayor de Cáceres y de la posterior celebración en el parque del Rodeo.
El operativo estuvo formado por dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado con Enfermería, un Vehículo de Intervención Rápida y cerca de una decena de voluntarios preparados para intervenir ante cualquier incidencia.
Según ha informado la entidad, buena parte de las asistencias estuvieron relacionadas con el calor y la elevada concentración de aficionados en la Plaza Mayor.
Cobertura
Los efectivos sanitarios permanecieron desplegados durante la retransmisión del encuentro y continuaron trabajando durante la celebración posterior en el parque del Rodeo, que congregó a numerosos aficionados tras la victoria de España.
El dispositivo permitió mantener la cobertura sanitaria en los dos principales puntos de concentración de la capital cacereña durante la final y los festejos posteriores.
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