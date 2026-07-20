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Ajedrez

Hugo Pérez, del Magic Extremadura, se proclama campeón de España sub-12 de ajedrez

El joven jugador emeritense sumó ocho puntos de nueve posibles y conquistó el título gracias al desempate

Hugo Pérez y su padre, el Gran Maestra Manuel Pérez Candelario.

Hugo Pérez y su padre, el Gran Maestra Manuel Pérez Candelario. / Cedida

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El Periódico Extremadura

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Cáceres

El ajedrecista emeritense Hugo Pérez Solanas, jugador de la cantera del Club Magic Extremadura, se proclamó campeón de España sub-12 en el torneo disputado en Vícar (Almería) entre el 13 y el 18 de julio.

El extremeño completó una sobresaliente actuación y terminó la competición con ocho puntos de nueve posibles, empatado en la clasificación con el catalán Liam Caballero Mogilnikov, al que superó por el sistema de desempate. El andaluz Pablo Guirado completó el podio con 7,5 puntos.

Un desenlace emocionante

Pérez Solanas llegó a la última ronda con medio punto menos que Caballero Mogilnikov. Sin embargo, el empate del líder y la victoria del jugador emeritense permitieron al representante del Magic alcanzar la primera posición y conquistar el campeonato nacional.

Precisamente, Liam Caballero fue el único rival capaz de derrotar a Hugo Pérez durante el torneo. Ocurrió en la sexta ronda, pero el extremeño reaccionó con firmeza y encadenó un excelente tramo final para terminar al frente de la clasificación.

Siguiendo los pasos de su padre

El nuevo campeón de España ya había logrado en 2025 el título nacional de ajedrez rápido en la categoría sub-10. Con este nuevo éxito, Hugo Pérez continúa siguiendo la estela de su padre y entrenador, el Gran Maestro Manuel Pérez Candelario.

Noticias relacionadas y más

Pérez Candelario, técnico de los equipos inferiores del Club Magic Extremadura y monitor de la Federación Extremeña durante el campeonato, fue campeón de España juvenil y universitario, además de conquistar en varias ocasiones el Campeonato de España por equipos con el conjunto emeritense.

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