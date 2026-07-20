Natalia Fischer, del Extremadura-Ecopilas, suma un oro y un bronce en el Campeonato de España de ciclismo de montaña

La corredora del Extremadura-Ecopilas UCI MTB Natalia Fischer consiguió dos nuevas medallas en el Campeonato de España XCO-XCR, disputado en la localidad madrileña de Arroyomolinos. La ciclista malagueña se colgó el oro en la prueba por relevos y el bronce en la competición individual de campo a través olímpico.

Fischer formó parte de la selección andaluza que se impuso en el Team Relay. La corredora del conjunto extremeño, junto al también internacional David Valero, fue una de las piezas decisivas para que Andalucía finalizara por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Bronce en la prueba individual

Dos días después, Fischer volvió a subir al podio, esta vez defendiendo los colores del Extremadura-Ecopilas en la modalidad XCO. Pese a no haber preparado específicamente esta disciplina, terminó en tercera posición, únicamente superada por Marta Cano, nueva campeona de España, y Estíbaliz Sagardoy.

"No estoy acostumbrada a estos esfuerzos, muy diferentes a los del maratón, más explosivos y en una carrera mucho más corta, pero sé que llegaba en un buen estado de forma y hemos estado a la altura con este tercer puesto y otra medalla, en este caso de bronce", explicó la ciclista tras la prueba.

Fischer regresaba además a una modalidad que no disputaba desde hacía cuatro años y se midió a corredoras especializadas en el formato olímpico durante toda la temporada.

Cinco medallas en 2026

El balance de la corredora del Extremadura-Ecopilas durante la presente temporada alcanza ya cinco medallas en campeonatos nacionales e internacionales. Fischer conquistó los títulos de campeona de España de maratón XCM, gravel y relevos XCR, además del bronce en XCO y la plata en el Campeonato de Europa de maratón.

Su próximo gran objetivo será el Campeonato del Mundo XCM, donde buscará prolongar una temporada en la que ha vuelto a situarse entre las principales referencias del ciclismo de montaña.