El nuevo Cacereño levanta el telón este viernes con un amistoso ante el Real Jaén en el Príncipe Felipe

El Cacereño vuelve este viernes al césped del Príncipe Felipe. Lo hará a las 20.00 horas frente al Real Jaén, en el primer partido de una pretemporada que debe servir para ensamblar un equipo profundamente renovado respecto al que consiguió la permanencia el pasado curso. Han pasado dos meses desde la última aparición de los verdes ante su afición y el amistoso permitirá comprobar las primeras ideas del nuevo proyecto de Julio Cobos.

El rival también competirá esta temporada en Primera Federación, aunque lo hará en el grupo 2 y no coincidirá con los cacereños durante la liga regular. El Real Jaén logró el ascenso después de eliminar al Atlético Baleares en la última ronda del ‘playoff’ y encadena dos saltos de categoría consecutivos. Una buena primera piedra de toque para empezar a disfrutar del fútbol en una campaña en la que el CPC se ha propuesto no sufrir lo mismo del curso anterior para conseguir la permanencia.

Un equipo por construir

La primera prueba llegará después de apenas diez días de trabajo. El Cacereño inició la pretemporada a principios de la semana pasada con el objetivo de asegurar de nuevo la permanencia, pero tratando de evitar el sufrimiento de una campaña en la que llegó a la segunda vuelta como colista. Para ello, Francis Bordallo y Julio Cobos han apostado por una transformación importante del vestuario y por incorporar futbolistas con experiencia reciente en la categoría.

Los numerosos fichajes obligarán al técnico a utilizar los amistosos para repartir minutos, ajustar automatismos y definir los roles de una plantilla que aún no está cerrada y que busca reforzar la parcela ofensiva con dos jugadores, uno sénior y otro sub-23.

También será la primera ocasión para empezar a reconocer sobre el césped las nuevas sociedades de un bloque que todavía se encuentra en plena construcción.

El encuentro servirá también para reencontrar al equipo con el Príncipe Felipe. Su última cita como local fue el 23 de mayo frente al Talavera. El Cacereño perdió por 1-2, aunque el resultado quedó en segundo plano porque la permanencia ya estaba asegurada y el estadio convirtió el cierre de la temporada en una fiesta.

Más de 3.000 abonados

La expectación vuelve a acompañar al proyecto. El Cacereño ya ha superado los 3.000 abonados para la nueva temporada, entre ellos 389 altas nuevas, una cifra que refleja la continuidad del impulso social logrado durante el pasado campeonato.

Los socios accederán gratuitamente al amistoso contra el Jaén. Para el resto del público, las entradas costarán diez euros en Tribuna y cinco en Preferencia, mientras que los menores de 12 años entrarán gratis. Los abonados de Fondo serán ubicados en Preferencia.

‘Haciendo provincia’

Antes del estreno, la plantilla llevará este jueves la campaña ‘Cáceres del CPC’ hasta Piornal. El equipo desayunará en la Hospedería La Serrana y se entrenará desde alrededor de las 9.30 horas en el campo municipal. El entrenamiento será de puertas abiertas, y tras el mismo los jugadores se harán fotos con los aficionados y firmarán autógrafos. Después, una representación formada por capitanes, presidente, vicepresidente, entrenador y director deportivo visitará el ayuntamiento. La jornada se completará con una visita al Museo del Jarramplas y una comida de convivencia.

Será el prólogo de la vuelta del fútbol al Príncipe Felipe. El resultado tendrá todavía un valor relativo, pero el partido ofrecerá la primera fotografía de un Cacereño nuevo, con muchas caras por conocer y con la misma obligación de competir desde el comienzo.