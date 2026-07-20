Un piloto extremeño traslada a la selección española a Madrid con la Copa del Mundo

El vínculo entre Extremadura y el recorrido de la selección española por el Mundial de fútbol continúa creciendo. Además de la presencia del jugador dombenitense Pedro Porro, que ha sido clave en los partidos del campeonato y ha celebrado la victoria mostrando con orgullo la bandera regional, ha sido un piloto extremeño el que ha trasladado a los jugadores (y a la Copa del Mundo) a España tras conseguir la segunda estrella ante Argentina.

"¡Viva Extremadura!"

Se trata de David Caballero, natural de la localidad pacense de Oliva de la Frontera, quien ha pilotado el avión Airbus A350 de Iberia en el que ha viajado la expedición. La aeronave despegó del Aeropuerto Internacional de Newark con una hora de retraso respecto al horario previsto debido a la prórroga del encuentro y a la posterior celebración del equipo en la ciudad estadounidense.

El piloto ha aprovechado la ocasión para grabar un breve vídeo junto a Pedro Porro en el que envían un saludo a los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz, quienes lo han publicado en redes sociales. No es la primera vez que el piloto colabora con este cuerpo, ya que fue el encargado de trasladar a los efectivos desplazados a Venezuela para participar en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto registrado el pasado mes de junio. "Somos campeones del mundo, ¡viva Extremadura!", exclaman ambos antes de finalizar el vídeo.

Vídeo | Pedro Porro y David Caballero, el piloto extremeño que ha trasladado a la selección a Madrid / CPEI Badajoz

La Copa de Mundo, ya en España

Desde primeras horas de la mañana, decenas de aficionados vestidos con la camiseta de la selección esperaban la llegada de los campeones en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, donde también se han acreditado más de 200 periodistas de medios nacionales e internacionales para cubrir el recibimiento. La selección española ha aterrizado alrededor de las 13:50, una hora más tarde de lo previsto inicialmente, según ha informado el personal de AENA a los medios de comunicación.

El capitán del equipo, Rodri; el seleccionador, Luis de la Fuente; y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, han sido los primeros en salir del avión posando con el trofeo del Mundial, antes de que empezaran a descender el resto de jugadores por la escalerilla, dejando un recuerdo para la historia.

La selección española aterriza en Madrid con el trofeo de campeones del mundo / EP

A lo largo de este lunes, tendrán lugar en la capital madrileña los actos de celebración como campeones del mundo. A partir de las 17.30 horas, los jugadores serán recibidos en la Casa Real y media hora después, en Moncloa. El tradicional recorrido en autobús descapotable por las calles comenzará a las 19.00 horas.

Según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la rúa recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la capital hasta finalizar en la plaza de Cibeles, donde se celebrará el acto central de homenaje a la selección. Concretamente, partirán desde la zona de Moncloa y continuaráb por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova, en sentido contrario al habitual, para seguir por Jorge Juan, Goya y Serrano, atravesar la Puerta de Alcalá y concluir en Cibeles a través de Alfonso XII y Montalbán.

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Mientras tanto, desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones ofrecerá un programa de música y animación para acompañar la espera de los aficionados. La RFEF ha anunciado la participación de varios DJ, artistas invitados y distintas actuaciones antes de la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico, prevista aproximadamente para las 21:00 horas.