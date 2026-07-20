'Superestrella' Guille Gracia: Da nombre a la piscina de la Ciudad Deportiva de Cáceres

Canta Aitana que no es fácil enamorarse de una superestrella. No lo dirá por Guille Gracia, que este lunes recibió un cálido reconocimiento de su ciudad y su región poniéndole su nombre a la piscina climatizada del Centro de Tecnificación Ciudad Deportiva de Cáceres. El acto estuvo caracterizado por el explícito cariño que le mostraron todos los asistentes. Especialmente explícito fue el de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, al borde de la lágrima, como el propio nadador adaptado, arropado por toda su familia. Tampoco faltaron otras autoridades como el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León.

Guardiola destacó que Gracia “lleva el nombre de Cáceres, de Extremadura y de España a lo más alto” y recordó sus últimos resultados en el Europeo de Polonia, de donde regresó con doce medallas, seis de ellas de oro, tres récords del mundo y cuatro récords de España. En total se ha proclamado campeón mundial en 27 ocasiones.

Rafa Mateos, María Guardiola y Guille Gracia. / Junta de Extremadura

Dedicado a los abuelos

La presidenta extremeña explicó que la nueva denominación permitirá reconocer “el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación” del nadador. También servirá para que “quienes utilicen las instalaciones conozcan la trayectoria de uno de los deportistas más destacados de la región”.

“¿Qué mejor manera de reconocer a este gran campeón que cumpliendo el compromiso de poner su nombre a esta piscina climatizada?”, se preguntó Guardiola, quien aseguró que la Junta se siente “feliz y muy orgullosa” de materializar el homenaje. Extendió la felicitación a los padres, hermanos, abuelos, amigos y técnicos que han acompañado a Gracia en su carrera. “Venimos a reconocer a un campeón y a reafirmar nuestro compromiso con el deporte”, concluyó.

Por su parte, Gracia recibió emocionado el anuncio y agradeció el apoyo de las personas que lo han acompañado durante su carrera. “Me parece una cosa muy bonita que estará siempre en mi corazón. Me hace sentir muy contento”, expresó, dedicando el reconocimiento a sus abuelos. También tuvo palabras para su familia y su entorno más cercano.

Foto de familia tras el acto. / Junta de Extremadura

Más de diez millones en el complejo

Durante el acto, Guardiola defendió la necesidad de disponer de instalaciones adecuadas para que puedan surgir y desarrollarse deportistas de alto nivel. En este sentido, cifró en más de 10,5 millones de euros las inversiones realizadas en el complejo deportivo cacereño.

Entre las actuaciones mencionó la próxima reforma de los baños de la piscina climatizada, las mejoras en la climatización y la ventilación, la intervención en la cubierta del pabellón de césped artificial y distintas inversiones en el Multiusos y en la residencia destinada a concentraciones temporales de deportistas. También recordó la apertura del rocódromo, inaugurado hace algo más de un año y que permitirá a Cáceres acoger durante el próximo otoño el Supercampeonato de España de escalada.