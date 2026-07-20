Fútbol
La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial dispara récords de audiencia
La prórroga del partido tuvo un 89,3% de cuota de pantalla
Marisa de Dios
La selección española se coronó este domingo, por segunda vez en su historia, ganadora del Mundial de Fútbol. Lo hizo frente a la Argentina de Messi con un gol de Ferran Torres en la prórroga que desató la locura entre los aficionados de 'la Roja' presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (EEUU) y que disparó también las audiencias televisivas. El partido mantuvo en vilo a los telespectadores durante sus 120 minutos de duración y arrasó en la pequeña pantalla.
El encuentro obtuvo 15.385.000 seguidores de media y un 86,3% de cuota de pantalla (sumando La 1, La2Cat, DAZN y Teledeporte), con 19.168.000 espectadores únicos, según datos de Barlovento Comunicación.
De hecho, solo en La 1 de TVE, congregó a 13.396.000 espectadores de media y un 75,1% de 'share'.
Pero es que la prórroga llegó a los 16.608.000 telespectadores de media y logró un 89,3% de cuota de pantalla, convirtiéndose en el segundo evento más visto de la historia de la televisión. Tuvo, además, 18.120.000 telespectadores únicos.
.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
- Educación publica los 30 ciclos de FP a distancia en Extremadura y las fechas para solicitar plaza
- El boom de los trasteros cambia los bajos del centro de Cáceres: desde 3.000 euros
- Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula
- Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho
- Movimientos preelectorales: ¿Quiénes optarán a la alcaldía en Plasencia?
- Manzano, primera mujer al frente del PP provincial de Cáceres: 'Quedan 310 días para ganar las elecciones
- 90 años del 18 de julio: Blanca, la niña de Cáceres que quedó huérfana tras el fusilamiento de sus padres