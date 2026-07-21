El BCB lanza su campaña de abonados para el reto de la Segunda FEB

El Vítaly La Mar BCB ya ha puesto en marcha la temporada 2026/27. Tras lograr el histórico ascenso a Segunda FEB, la entidad pacense ha presentado su nueva campaña de abonados bajo el lema «El lugar que te pertenece», con el objetivo de consolidar el respaldo social que acompañó al equipo durante el pasado curso y afrontar con garantías su estreno en la cuarta categoría del baloncesto nacional.

El club mantiene una política de precios accesible para favorecer la asistencia al pabellón. Las renovaciones costarán 70 euros y las nuevas altas 85, mientras que el abono joven tendrá un precio de 20 euros y el infantil de 10. Como principal novedad, la entidad incorpora un pack familiar, con tarifas de 150 euros para renovaciones y 170 para nuevos abonados. Además, el abono para empresas tendrá un coste de 260 euros en las renovaciones y 300 en las nuevas altas, incluyendo cuatro carnés y una mención.

El 21 de julio se abrirá el plazo para renovar asientos numerados y tramitar nuevas altas a través de la plataforma online del club. Posteriormente, entre los días 27 y 31 de julio, también podrán realizarse estos trámites de forma presencial en las oficinas de la entidad.

Continuidad al proyecto del ascenso

Superados los trámites de inscripción en Segunda FEB, con la presentación del aval y la documentación exigida por la Federación Española de Baloncesto, el BCB ha confirmado la continuidad del cuerpo técnico que logró el ascenso.

Pablo Cuevas seguirá al frente del banquillo junto a sus ayudantes David Lozano y Enzo Dimitrijevit, quienes afrontarán su cuarta temporada consecutiva en el club. También continuarán Jorge Liaño, como preparador físico, y Pablo Ritoré, responsable del área de fisioterapia.

La estabilidad también se mantiene en los despachos. Ángel Colino continuará como director deportivo, acompañado por Américo Chini en la dirección técnica. Ambos trabajan desde hace semanas en la planificación de una plantilla que, según el club, se encuentra prácticamente cerrada, con alrededor del 90% de los jugadores definidos.

La pretemporada comenzará el 1 de septiembre

El BCB ya tiene marcadas las primeras fechas de la nueva temporada. La pretemporada arrancará el 1 de septiembre, con los habituales reconocimientos médicos y las primeras sesiones de trabajo.

El primer compromiso oficial llegará el 12 de septiembre, con el debut en la Copa España, mientras que el inicio de la Segunda FEB está previsto para el primer fin de semana de octubre. La Federación Española de Baloncesto aún debe hacer públicos la composición definitiva de los grupos y el calendario de competición.

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El objetivo del conjunto pacense será lograr la permanencia y consolidarse en la categoría, dando continuidad al crecimiento experimentado en los últimos años tanto por el primer equipo como por la estructura de cantera.

Fuente: La Crónica de Badajoz