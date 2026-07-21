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Baloncesto

El Cáceres y el BCBadajoz se citan en la Copa España FEB

Los extremeños compartirán el grupo D con la Spanish Basketball Academy de Madrid y el Toledo Basket en una intensa liguilla de tres jornadas en septiembre

Partido de la anterior Copa España entre Cáceres y Spanish Basketball.

Partido de la anterior Copa España entre Cáceres y Spanish Basketball. / Jorge Valiente

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Jaime Jiménez Torbellino

Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad y el Vítaly La Mar BCBadajoz compartirán grupo en la primera fase de la Copa España 2026-2027. Los dos representantes extremeños han quedado encuadrados en el grupo D junto a la Spanish Basketball Academy de Madrid y el Toledo Basket.

La Federación Española de Baloncesto dio a conocer este martes los siete grupos de la tercera edición del torneo. La competición será la primera de ámbito nacional en comenzar y servirá como banco de pruebas para los equipos de Segunda FEB antes de la liga regular.

Un derbi con premio en juego

La fase inicial se disputará durante tres fines de semana, entre el 12 y el 27 de septiembre. Cada grupo estará formado por cuatro conjuntos y únicamente los dos primeros conseguirán el billete para las eliminatorias. De este modo, el choque entre Cáceres y BCBadajoz tendrá una incidencia directa en la pelea por una de las dos plazas.

El sistema mantiene el criterio de cercanía territorial para reducir los desplazamientos. Además de los dos equipos extremeños, el grupo contará con el CB Toledo Basket y la Spanish Basketball Academy, los otros dos rivales en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

En total participarán 28 clubes: 27 de Segunda FEB y uno de Tercera FEB. El Marín Ence Peixegalego ocupará la vacante dejada por el filial del Movistar Estudiantes, que se incorporará en la siguiente ronda junto a los equipos de Primera FEB.

Tres jornadas en septiembre

La primera jornada se disputará los días 12 y 13 de septiembre. La segunda tendrá lugar el 19 y 20, mientras que la tercera y definitiva se celebrará el 26 y 27. La FEB todavía no ha publicado el orden de los partidos ni qué equipos ejercerán como locales.

Los 14 clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final, ronda en la que entrarán los 18 clubs de Primera FEB. Desde ese momento, la competición se resolverá mediante eliminatorias a partido único. Los dieciseisavos se jugarán el 20 y 21 de octubre, los octavos el 17 y 18 de noviembre y los cuartos el 15 y 16 de diciembre.

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La Copa España concluirá con una final a cuatro prevista para el 22, 23 y 24 de enero de 2027, aunque las fechas exactas siguen pendientes. Antes, Cáceres y BCB deberán superar una primera fase que deja desde el inicio un atractivo duelo regional.

Cáceres y BCB, al Grupo A de Segunda FEB

Cáceres y BCB ya conocen a sus rivales en Segunda FEB. Ambos están en el Grupo A junto a Getafe, Starlabs Morón, Tres Cantos, Cultural y Deportiva Leonesa, Jaén Paraíso Interior, Algeciras, Clínica Ponferrada, Toledo Basket, Melilla Ciudad del Deporte, Movistar Estudiantes B, Baloncesto Valladolid y Spanish Basketball Academy.

En Tercera FEB serán cinco los representantes extremeños, ya que el CBA Spain también aparece entre los equipos del grupo D, que como en años anteriores se dividirá en dos. También están ahí Baloncesto Badajoz, San Antonio Cáceres, Lithium Iberia Sagrado Cáceres y Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad.

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