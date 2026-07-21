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Fútbol

El Extremadura presenta ‘De todos’, una camiseta por la inclusión social

Muestra un guiño a Includes Almendralejo, la asociación que lleva medio siglo mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidad

Marco Manchón y Fran Rosales junto a usuario de Includes Almendralejo en el spot promocional.

Marco Manchón y Fran Rosales junto a usuario de Includes Almendralejo en el spot promocional. / CD Extremadura

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Rodrigo Morán

Almendralejo

El Extremadura continúa dando a conocer sus nuevas armaduras para su estreno en Primera Federación y acaba de lanzar una segunda camiseta oficial que emociona por su significado. De colores verde y blanca, a franjas horizontales, el club ha expuesto un emotivo vídeo en redes sociales presentando ‘De Todos’, una camiseta que resulta un homenaje a Includes Almendralejo, una asociación que está cumpliendo 50 años en este 2026 y lleva medio siglo de trabajo velando por la calidad de vida de las personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

Fran Rosales y Marco Manchón, dos jugadores de la casa, han sido los elegidos para hacer un vídeo emotivo en la propia sede de Includes junto con usuarios que habitualmente van a ver los partidos del Extremadura en el Francisco de la Hera.

El club ha comentado que “hay camisetas que representan una forma de entender la vida. Esta no nace para diferenciarse, sino para unir. Esto no es una simple segunda equipación. Representa un compromiso. Dedicada a miles de familias que encontraron apoyo cuando más lo necesitaban y a los profesionales, educadores, voluntarios y personas comprometidas que han dedicado su vida a demostrar que la verdadera inclusión no consiste en abrir una puerta, sino en asegurarse de que nadie tenga que quedarse fuera”.

Marco Manchón y Fran Rosales posan con la segunda camiseta del Extremadura.

Marco Manchón y Fran Rosales posan con la segunda camiseta del Extremadura. / CD Extremadura

Desde Includes Almendralejo han agradecido de corazón este gesto que, además, ha sido muy aplaudido entre los aficionados del Extremadura, conscientes de que el fútbol es una herramienta poderosa para transformar conciencias.

La camiseta ya está a la venta en la tienda oficial del club y se espera que en breve pueda presentarse también la tercera camiseta.

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Mejoras

De otro lado, el Extremadura continúa con mejoras en materia de infraestructuras. El club está integrando un nuevo gimnasio equipado en la ciudad deportiva de Almendralejo, mientras que en el estadio Francisco de la Hera está repintando el acceso para personas con discapacidad y una nueva cubierta para los banquillos.

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