El Miralvalle incorpora a Sabela García, una especialista en ascensos

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle ha anunciado el fichaje de Sabela García para la temporada 2026-2027. La ala-pívot, nacida en Palma de Mallorca y de 1,80 metros de altura, reforzará el juego interior del conjunto placentino en su nuevo proyecto en Liga Femenina 2.

La jugadora balear aterriza en Plasencia con experiencia tanto en Liga Femenina 2 como en Liga Femenina Challenge y con dos ascensos en apenas tres temporadas. Su versatilidad, capacidad competitiva y conocimiento de las categorías FEB han sido algunas de las cualidades valoradas por el club para cerrar su incorporación.

Experiencia en Ardoi y León

García se formó en las categorías inferiores del Estudiantes de Lugo y del Maristas Coruña antes de iniciar un recorrido por diferentes equipos del baloncesto nacional. Una parte importante de su trayectoria la desarrolló en el Osés Construcción Ardoi, donde permaneció cuatro temporadas y disputó tres campañas en Liga Femenina Challenge.

Con el conjunto navarro formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a Liga Femenina Endesa al término del curso 2023/24. Posteriormente se incorporó al Baloncesto Femenino León, en el que jugó durante las dos últimas temporadas y con el que logró recientemente el salto a Liga Challenge.

«Es un proyecto serio y ambicioso»

La nueva jugadora del Miralvalle destaca la ambición del proyecto placentino como uno de los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta. «Tenía muchas ganas de afrontar un reto como este y Miralvalle reunía todo lo que buscaba. Es un proyecto serio, con objetivos ambiciosos y en el que creo que puedo seguir creciendo como jugadora», señala.

Sabela García asegura que llega «con mucha ilusión» y dispuesta a trabajar desde el primer día para ayudar al equipo. Desde el club resaltan que se trata de una ala-pívot que «conoce perfectamente la categoría», puede desenvolverse en diferentes situaciones del juego y aportará intensidad y equilibrio a la plantilla.

La plantilla sigue tomando forma

La interior balear se ha convertido en la quinta incorporación del Miralvalle para la próxima temporada, después de los fichajes de Sara Torruella, Eduglatriz Castro, Pilar Valderrábano y Naroa Martínez.

El club placentino también confirmó anteriormente las renovaciones de María Romero, Lucía Navas e Inés Serrano, dentro de una plantilla con la que pretende combinar juventud, talento y experiencia para competir nuevamente en Liga Femenina 2.