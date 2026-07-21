Muere a los 75 años el exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro

El exfutbolista y entrenador inglés Kevin Keegan, doble ganador del Balón de Oro, ha fallecido a los 75 años a causa de un cáncer, según anunció este lunes su familia. "Con inmensa tristeza anunciamos que Kevin Keegan ha fallecido a la edad de 75 años", escribieron sus allegados en un comunicado.

Keegan había sido diagnosticado de cáncer este mismo año.

Doble ganador del Balón de Oro, en 1978 y 1979, Keegan fue figura referencial en el fútbol inglés de los setenta y ochenta, especialmente como jugador, aunque luego también protagonizó una fructífera carrera como entrenador.

Comenzó su carrera profesional en el Scunthorpe United, pero alcanzó la fama tras fichar por el Liverpool en 1971. Bajo la dirección de Bill Shankly se convirtió en un delantero incansable, rápido y competitivo, formando una célebre pareja ofensiva con John Toshack.

Durante sus seis temporadas en Anfield conquistó tres Ligas inglesas, dos Copas de la UEFA, una FA Cup y la Copa de Europa de 1977.

Ese mismo año se trasladó al Hamburgo, una decisión poco habitual para un inglés de la época: en Alemania ganó la Bundesliga de 1979 y alcanzó la cima individual al conquistar dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979.

En 1978, superó en las votaciones al austríaco Hans Krankl, delantero del Barça: Keegan obtuvo 87 puntos por los 81 de Krankl. El neerlandés Rob Rensenbrink fue tercero.

En 1979 ganó con una superioridad abrumadora gracias, entre otras cosas, a su papel decisivo en la conquista de la Bundesliga con el Hamburgo. Sumó 118 puntos, frente a los 52 de Karl-Heinz Rummenigge y los 41 de Ruud Krol. Fue incluido en las papeletas de los 26 periodistas participantes y recibió 18 votos como número uno.

Posteriormente regresó a Inglaterra para jugar en el Southampton y terminó su carrera en el Newcastle, al que ayudó a ascender a la máxima categoría antes de retirarse en 1984.

Kevin Keegan, en su etapa como jugador / -

Aparición en el Mundial de 1982

Con la selección inglesa disputó 63 partidos, marcó 21 goles y ejerció como capitán en numerosas ocasiones. Su participación en los grandes torneos estuvo condicionada por diferentes circunstancias, especialmente en el Mundial de España de 1982, al que llegó lesionado y en el que solo pudo intervenir brevemente. Fue su única presencia en un Mundial.

Como entrenador, su nombre quedó especialmente vinculado al Newcastle. Tomó al equipo en 1992, lo llevó desde la segunda división hasta la Premier League y construyó uno de los conjuntos más ofensivos y atractivos del fútbol inglés. En la temporada 1995-96 estuvo muy cerca de conquistar el título, pero acabó siendo superado por el Manchester United. También dirigió al Fulham, al Manchester City y a la selección inglesa entre 1999 y 2000.

Apodado ‘King Kevin’, Keegan fue un futbolista carismático, eléctrico y de enorme entrega. Además de sus éxitos deportivos, fue uno de los primeros jugadores ingleses en convertirse en una auténtica celebridad mediática y publicitaria. También se le apodó ‘Mighty Mouse’.

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Su doble Balón de Oro y su influencia en Liverpool, Hamburgo y Newcastle lo sitúan entre los nombres más importantes de la historia del fútbol británico.

Fuente: Sport