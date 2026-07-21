Pedro Porro, Hijo Predilecto de Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha iniciado el expediente para conceder al futbolista Pedro Porro el título de Hijo Predilecto de la ciudad, la máxima distinción honorífica que puede otorgar el Consistorio. La Junta de Portavoces ha aprobado este martes por unanimidad la puesta en marcha del procedimiento.

La alcaldesa, Elisabeth Medina, ha señalado que la decisión "responde al sentir mayoritario de nuestros vecinos y al orgullo que toda la ciudad siente por un dombenitense que ha llevado el nombre de Don Benito a lo más alto del deporte mundial".

Primer dombenitense campeón del mundo

El Ayuntamiento ha destacado la trayectoria deportiva del internacional español, sustentada, según ha explicado Medina, "sobre el esfuerzo, el trabajo, la constancia, la humildad y la superación". Unos valores que, a juicio del Consistorio, convierten al jugador en un referente para las nuevas generaciones.

La reciente conquista del Campeonato del Mundo con la selección española ha supuesto además un acontecimiento histórico para Don Benito. Porro se ha convertido en el primer dombenitense en proclamarse campeón del mundo, un éxito que miles de vecinos siguieron durante la final en los actos organizados en la localidad.

El Consistorio ha subrayado que la propuesta no responde únicamente al reciente éxito con España, sino al conjunto de una trayectoria que la ciudad lleva años reconociendo. En 2021, Pedro Porro recibió el Escudo de Oro de Don Benito.

Más recientemente, el Pleno municipal ha aprobado también por unanimidad que la Ciudad Deportiva de Don Benito lleve el nombre del futbolista, nacido en la localidad y actualmente internacional con la selección española.

Fotogalería | Así viven en Don Benito la gran final del Mundial 2026 con su paisano Pedro Porro /

Embajador

El Ayuntamiento ha valorado igualmente el compromiso permanente de Porro con su ciudad natal, a la que ha representado con orgullo durante las diferentes etapas de su carrera deportiva, convirtiéndose en uno de sus principales embajadores.

Con la aprobación del inicio del expediente comienza ahora la tramitación prevista en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, que deberá continuar hasta que se produzca la resolución definitiva.

Desde el próximo 23 de julio y durante 30 días hábiles, vecinos, asociaciones, clubes deportivos, empresas y otras entidades podrán mostrar formalmente su adhesión y apoyo a la propuesta.

El Ayuntamiento pretende reconocer con esta iniciativa la contribución de Pedro Porro al prestigio de Don Benito y distinguir a un deportista que, según ha destacado, representa con su trabajo y su ejemplo los valores de los que la ciudad se siente orgullosa.