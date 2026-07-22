Aleksander Sekulic, nuevo entrenador del Barça

Ya es oficial. Aleksander Sekulic es el nuevo entrenador del Barça después de que el club azulgrana haya hecho oficial su llegada al Palau para remplazar a Xavi Pascual. El técnico esloveno, de 48 años, llega a la capital catalana después de haber entrenado al Dubai Basket durante los últimos meses de la temporada. Firmará hasta el 30 de junio de 2028.

"Aleksander Sekulic será el nuevo entrenador del Barça de baloncesto. El FC Barcelona y Sekulic han llegado a un acuerdo para la incorporación del entrenador esloveno como nuevo responsable del banquillo azulgrana. El técnico, de 48 años, firmará un contrato hasta el 30 de junio del 2028, convirtiéndose en el primer entrenador esloveno de la historia del Barça de baloncesto", reza el comunicado culé.

En el conjunto de Emiratos, Sekulic encajó a la perfección, y tras superar la decepción de no disputar la postemporada en la Euroliga, relanzó al equipo para acabar levantando la Liga Adriática derrotando al Partizán de Joan Peñarroya. El esloveno se ha acabado imponiendo en el casting que tenía en marcha la secretaría técnica de la sección para encontrar al sustituto de Pascual. Curiosamente, ambos técnicos intercambian destinos de cara al próximo curso.

Xavi Pascual, junto a sus jugadores / Valentí Enrich

La trayectoria de Sekulic

Sekulic aterriza en el Barça tras haber desempeñado su actividad como primer entrenador en el Skofja Loka (15-16), Primorska (16-17), Nymburk (21-22), Lokomotiv Kuban (22-24), Zenit San Petersburgo (25-26) y un Dubai dónde terminó el pasado curso tras abandonar el conjunto ruso a finales de enero.

Más allá de su actividad al frente de clubes, Sekulic es el seleccionador de Eslovenia desde 2020. En los Juegos Olímpicos de Tokyo acarició el bronce, aunque finalmente se tuvieron que conformar con la cuarta posición. En los dos últimos Europeos, Eslovenia ha terminado en sexta y séptima posición, mientras que en el Mundial de 2023 también fueron séptimos. Todo ello con un equipo liderado por Luka Doncic en pista. Será la primera experiencia de Sekulic en la Liga Endesa, y prácticamente la primera en la Euroliga. En sus registros tan solo hay un partido en la máxima competición continental, que fue la derrota ante Valencia Basket (85-95) con la que certificaron su no presencia en el Play-In del torneo.

Sekulic confía en ver la mejor vresión de Doncic en el próximo Eurobasket / SLOVENIA

Así es el Sekulic entrenador y persona

El entorno más próximo de Sekulic lo describe como un entrenador cercano, con capacidad para escuchar a sus jugadores y mantener una comunicación constante con el grupo. Eso no le impide mostrarse exigente sobre la pista, elevando el tono cuando la situación lo requiere, aunque sin convertirlo en una norma. Además, acostumbra a otorgar protagonismo a los integrantes de su cuerpo técnico, delegando responsabilidades en ellos, y goza de una sólida reputación como gestor de vestuario.

En el apartado táctico, el técnico esloveno ofrece un nivel elevado, aunque tanto por su trayectoria como por lo demostrado hasta ahora se sitúa un escalón por debajo de perfiles como Xavi Pascual o Sarunas Jasikevicius. Su filosofía combina unas normas de funcionamiento muy definidas con margen de libertad para sus jugadores en determinadas fases del juego, especialmente en ataque.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

Las personas de su entorno también coinciden en que, por su forma de ser y de trabajar, el contexto que ha rodeado a la sección azulgrana en los últimos años no supondrá un obstáculo para él. De hecho, en la selección de Eslovenia está habituado a gestionar un escenario con Luka Doncic como gran referente, una figura a la que, por su dimensión, se le conceden determinadas licencias.

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En el plano personal, las valoraciones son unánimes. Quienes le conocen lo definen como un "10" como persona, destacan su trato cercano y subrayan el respeto con el que entiende y valora el trabajo de todos los integrantes de un club o una selección, independientemente de cuál sea su función.

Fuente: Sport