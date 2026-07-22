El Cacereño Femenino vuelve a subir al podio nacional en la arena

El Cacereño Femenino volvió a demostrar que continúa siendo uno de los grandes referentes extremeños del fútbol playa. El conjunto dirigido por Ernesto Sánchez conquistó este miércoles la medalla de bronce en la décima edición de la Copa Federación Femenina, disputada en Jaén, después de imponerse al Turia Beach Soccer en la tanda de penaltis.

El encuentro por el tercer puesto terminó sin goles después del tiempo reglamentario. Desde el punto de penalti, las cacereñas estuvieron más acertadas y se llevaron la victoria por 4-2, un resultado que les permitió revalidar la misma posición alcanzada el pasado año.

Un torneo de menos a más

El Cacereño Femenino tuvo que sobreponerse a un complicado estreno en la fase de grupos, en el que cayó por 1-7 ante el Higicontrol Melilla, vigente campeón de la competición y que acabó revalidando el título. Las verdes reaccionaron después con una victoria por 4-1 frente al Barriada La Playa.

El empate a cuatro goles contra el Playas de San Javier en el último encuentro de la primera fase permitió al equipo extremeño clasificarse para las semifinales. Allí esperaba el Mazarrón Féminas, en uno de los partidos más emocionantes de todo el campeonato.

Las jugadoras del Cacereño Femenino de fútbol playa. / Cacereño Femenino

Las cacereñas igualaron un encuentro lleno de alternativas que terminó con un marcador de 4-4, pero se quedaron a las puertas de la final al caer por 3-4 en una ajustada tanda de penaltis. Mazarrón obtuvo así el billete para disputar el título ante el Higicontrol Melilla, mientras que el Cacereño Femenino tuvo que recomponerse para luchar por el bronce.

La satisfacción de Ernesto Sánchez

El entrenador del conjunto cacereño, Ernesto Sánchez, destacó la respuesta ofrecida por sus jugadoras durante los tres días de competición. "Hemos vuelto a demostrar un enorme nivel sobre la arena y hemos cerrado esta temporada de fútbol playa con una medalla", señaló.

El técnico valoró especialmente la capacidad del equipo para competir contra algunos de los conjuntos más potentes del panorama nacional. "Hemos vencido a equipos de Primera División y hemos demostrado que podemos competir a un gran nivel", explicó después de conseguir el tercer puesto.

Sánchez también resaltó la incorporación de futbolistas jóvenes y la adaptación de varias jugadoras procedentes del equipo de fútbol 11 que nunca habían competido sobre la arena. "Han demostrado un enorme nivel y nos han dado muchos goles y situaciones defensivas extraordinarias", afirmó.

Para el entrenador, el resultado obtenido en Jaén refleja el trabajo realizado para ampliar la base del proyecto. "Estoy muy contento con el crecimiento de los jóvenes valores que vamos sumando al fútbol playa", añadió.

Un curso con ascenso y medalla

El bronce completa una sobresaliente temporada en esta modalidad para el Cacereño Femenino. El equipo había certificado a finales de junio su regreso a Primera División después de imponerse por 4-2 al Barcelona BSC en Torrox.

Posteriormente, las verdes se proclamaron campeonas de Segunda División al superar al Ciudad de Dos Hermanas en la eliminatoria por el título. Un éxito que devolvió al conjunto cacereño a la máxima categoría después de que el club decidiera renunciar esta temporada a competir en Primera por sus discrepancias con el sistema de competición.

El Cacereño Femenino termina así su recorrido sobre la arena con el ascenso, el campeonato de Segunda y otro podio en la Copa Federación. "Es una nueva medalla para Extremadura y para Cáceres. Tenemos que seguir creciendo y mejorando en esto del fútbol playa", concluyó Ernesto Sánchez.

Continuidad para el cuerpo técnico

Al margen de su participación en la Copa Federación, el Cacereño Femenino anunció este martes la renovación de Ernesto Sánchez y de todo su cuerpo técnico para la próxima temporada en Primera Federación. El entrenador continuará acompañado por Joaquín Corbacho como segundo, además de Yoly Collado y Fran Gómez en la preparación física.

También seguirán Manolo Jordán como entrenador de porteras y María del Puerto Pérez como analista y psicóloga. El conjunto verdiblanco cuenta hasta el momento con 21 futbolistas, después de incorporar nueve fichajes y renovar a doce de las jugadoras que consiguieron la permanencia durante la pasada campaña.