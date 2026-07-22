Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

España arranca con autoridad el Torneo Internacional U16 de baloncesto de Cáceres

La selección nacional derrotó por 80-61 a Alemania en una primera jornada en la que Bruno León debutó y Francia arrolló a Serbia

Primera jornada del Torneo Internacional de baloncesto sub-16 en Cáceres

Primera jornada del Torneo Internacional de baloncesto sub-16 en Cáceres

Ver galería

Primera jornada del Torneo Internacional de baloncesto sub-16 en Cáceres / Federación Extremeña de Baloncesto

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J. J. T.

Cáceres

La selección española masculina sub-16 comenzó con victoria su participación en el Torneo Internacional de Cáceres. El combinado nacional se impuso este martes a Alemania por 80-61 en el Pabellón Multiusos y afrontará la segunda jornada con la posibilidad de encarrilar el primer puesto.

La cita tuvo también protagonismo extremeño. La Federación Extremeña de Baloncesto destacó el debut de Bruno León y la participación de Ryan Vicent, dos jugadores que han formado parte de la selección regional.

España logró abrir diferencias ante el conjunto alemán y estrenó con buen pie este torneo preparatorio, que reúne hasta el jueves en Cáceres a cuatro de las principales selecciones europeas de formación.

En el otro encuentro de la jornada inaugural, Francia superó con claridad a Serbia por 102-63. El resultado convierte al conjunto francés en el primer líder por diferencia de puntos y obliga a los serbios a reaccionar frente a España.

La segunda jornada se disputará este miércoles. Francia y Alemania jugarán a las 17.30 horas, mientras que España se enfrentará a Serbia a partir de las 20.00 horas, de nuevo en el Multiusos. La entrada es gratuita y los encuentros pueden seguirse también a través del canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto.

Noticias relacionadas

El torneo sirve de preparación para el Campeonato de Europa sub-16, que tendrá lugar en Oradea, Rumanía, del 7 al 15 de agosto. La competición cacereña terminará este jueves con los partidos Serbia-Alemania, a las 17.30, y España-Francia, a las 20.00 horas.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
  2. De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
  3. Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada
  4. Oposiciones de Maestros en Extremadura: 391 sobresalientes y 304 plazas, así cambia la clasificación al sumar los méritos
  5. Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
  6. Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña
  7. Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
  8. Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

España arranca con autoridad el Torneo Internacional U16 de baloncesto de Cáceres

España arranca con autoridad el Torneo Internacional U16 de baloncesto de Cáceres

CCOO respalda la rescisión del contrato de los centros de transporte y desconvoca las protestas: "Es la mejor solución"

CCOO respalda la rescisión del contrato de los centros de transporte y desconvoca las protestas: "Es la mejor solución"

Primera jornada del Torneo Internacional de baloncesto sub-16 en Cáceres

Primera jornada del Torneo Internacional de baloncesto sub-16 en Cáceres

Un consultorio nuevo, un restaurante abierto todo el año y un negocio que no deja de crecer: Casas de Millán se reconstruye mirando al futuro

Un consultorio nuevo, un restaurante abierto todo el año y un negocio que no deja de crecer: Casas de Millán se reconstruye mirando al futuro

Más de 17.000 viajeros y 150 kilos de queso: el éxito de la campaña de turismo y gastronomía de la Torta del Casar

Más de 17.000 viajeros y 150 kilos de queso: el éxito de la campaña de turismo y gastronomía de la Torta del Casar

La UEx hace historia como segunda universidad española anfitriona del Congreso TaLC sobre IA e idiomas

La UEx hace historia como segunda universidad española anfitriona del Congreso TaLC sobre IA e idiomas

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

Investigan por maltrato animal al responsable de una protectora tras hallar seis perros muertos y varios en estado crítico

El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles

El Parque Almudena Grandes, de Moraleja, moderniza sus instalaciones y juegos infantiles
Tracking Pixel Contents