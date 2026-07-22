España arranca con autoridad el Torneo Internacional U16 de baloncesto de Cáceres
La selección nacional derrotó por 80-61 a Alemania en una primera jornada en la que Bruno León debutó y Francia arrolló a Serbia
J. J. T.
La selección española masculina sub-16 comenzó con victoria su participación en el Torneo Internacional de Cáceres. El combinado nacional se impuso este martes a Alemania por 80-61 en el Pabellón Multiusos y afrontará la segunda jornada con la posibilidad de encarrilar el primer puesto.
La cita tuvo también protagonismo extremeño. La Federación Extremeña de Baloncesto destacó el debut de Bruno León y la participación de Ryan Vicent, dos jugadores que han formado parte de la selección regional.
España logró abrir diferencias ante el conjunto alemán y estrenó con buen pie este torneo preparatorio, que reúne hasta el jueves en Cáceres a cuatro de las principales selecciones europeas de formación.
En el otro encuentro de la jornada inaugural, Francia superó con claridad a Serbia por 102-63. El resultado convierte al conjunto francés en el primer líder por diferencia de puntos y obliga a los serbios a reaccionar frente a España.
La segunda jornada se disputará este miércoles. Francia y Alemania jugarán a las 17.30 horas, mientras que España se enfrentará a Serbia a partir de las 20.00 horas, de nuevo en el Multiusos. La entrada es gratuita y los encuentros pueden seguirse también a través del canal de YouTube de la Federación Española de Baloncesto.
El torneo sirve de preparación para el Campeonato de Europa sub-16, que tendrá lugar en Oradea, Rumanía, del 7 al 15 de agosto. La competición cacereña terminará este jueves con los partidos Serbia-Alemania, a las 17.30, y España-Francia, a las 20.00 horas.
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